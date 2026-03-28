BATI Asya Kıskacında Ekonomi: Türkiye ve Alanya İçin 2026 Projeksiyonu

​Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yayımlanan son rapor, ekonomi çevrelerinde soğuk duş etkisi yarattı.

"Türkiye en riskli 12 ülke arasında" başlığıyla servis edilen uyarı, sadece bir veri yığını değil; mutfağımızdan tatil planlarımıza, emlak yatırımlarımızdan turizm stratejilerimize kadar uzanan geniş bir projeksiyonun habercisi.

​Peki, Batı Asya’daki çatışmaların gölgesinde şekillenen bu "riskli" tablo, 2026 Türkiye’si ve özellikle gözbebeğimiz Alanya için ne anlama geliyor, satır aralarını birlikte okuyalım.

​EBRD'nin analizi, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yüzde 4 seviyelerine revize etse de bu büyümenin üzerinde sallanan bir "jeopolitik kılıç" olduğunun altını çiziyor.

Türkiye için risk, fiziksel bir çatışmadan ziyade "maliyet ve finansman" kanallarından geliyor.

​Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcılaşma riski, enerji ithalatçısı olan Türkiye için enflasyonun "yapışkan" kalması demek.

Bu durum, sanayiden tarıma her alanda maliyet artışı olarak soframıza yansıyor.

​Küresel risk algısı arttığında, sıcak para "güvenli limanlara" kaçar. Türkiye'nin 200 milyar doları aşan rezervleri bir kalkan oluşturuyor olsa da EBRD'nin uyarısı sermaye çıkışlarına karşı tetikte olunması gerektiğini hatırlatıyor.

​Alanya 2026:

​Jeopolitik şoklar dendiğinde Türkiye'de ilk sarsılan kale her zaman turizmdir. Alanya, bu fırtınanın tam merkezinde bir liman gibi.

​Batı Asya'daki gerilim, Avrupalı turistin "güvenlik" algısını tetikliyor. Alanya Turizm Tanıtım Vakfı (ALTAV) verileri, 2026 sezonu için İskandinav pazarında umut verici bir tablo çizse de Orta Avrupa pazarında bir "bekle-gör" hakimiyeti olduğunu gösteriyor.

Alanya'nın bu dönemdeki en büyük riski, artan maliyetler nedeniyle rakip destinasyonlar karşısında "pahalı" kalma ihtimali.

Artık sadece "deniz-kum-güneş" değil, güven ve sürdürülebilirlik satmak zorundayız.

Alanya emlak piyasası, 2026'da da büyük bir durgunluk yaşıyor. Yatırımcıların bir kısmının jeopolitik belirsizlikler nedeniyle "likit kalma" isteği ve altın fiyatlarındaki rekor artış, konut talebini önemli miktarda baskıladı.

Ancak Mahmutlar, Payallar ve Demirtaş gibi bölgelerde ciddi bir konut stoku oluşmuş durumda. ​ EBRD'nin uyar ı s ı bir felaket senaryosu de ğ il, bir navigasyon d ü zeltmesidir.

T ü rkiye, rezervlerini g üç lendirerek ve makroekonomik istikrar program ı na sad ı k kalarak bu "en riskli 12" listesinden çıkma potansiyeline sahip.

​Alanya özelinde ise; yerel yönetimlerin ve turizmcilerin "güvenli destinasyon" imajını tahkim etmesi gerekiyor.

Eğer Hürmüz Boğazı ve Batı Asya'daki gerilimler enerji fiyatlarını kalıcı bir şoka sokmazsa, Alanya'nın 2026'nın ikinci yarısında ertelenmiş bir talep patlamasıyla karşılaşması işten bile değil.

​Unutmamalıyız ki; Jeopolitik risklerin olduğu coğrafyalarda ekonomi, sadece rakamlarla değil, "psikolojik dayanıklılıkla" yönetilir.

