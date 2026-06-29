Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, eşya taşıma asansörünün yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu iki nakliye işçisi yaşamını yitirdi. Alasini Sokak üzerinde Ş.A. (51) isimli vatandaşın evine nakliyat yapan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş, kurulum sırasında ölümcül bir tehlikeyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, işçilerin kurmaya çalıştığı dış cephe asansörü dengesini kaybederek sokaktan geçen elektrik hattının üzerine devrildi. Sistemin metal aksamı üzerinden geçen yüksek akıma kapılan Güneş ve Aktaş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar acil olarak farklı hastanelere yönlendirildi. İbrahim Güneş ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerin aktardığına göre, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen iki işçi de kurtarılamadı. Meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DIŞ CEPHE ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK RİSKİ

Nakliye sektöründe yaygınlaşan dış cephe asansörlerinin kurulumu sırasında havai elektrik hatlarına temas, en kritik iş güvenliği riskleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle dar sokaklarda ve enerji hatlarının yakın olduğu meskun mahallerde kurulum yapılmadan önce şebeke mesafesinin dikkatle ölçülmesi ve riskli durumlarda dağıtım şirketinden geçici enerji kesintisi talep edilmesi gerektiğini vurguluyor.