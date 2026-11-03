Türkiye akıllı telefon ve teknoloji pazarına yeni bir oyuncu dahil oldu. İstanbul merkezli faaliyet gösteren Zeed Mobile, akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modellerini Türkiye'de satışa çıkardığını duyurdu. Markanın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, cihazlar orta ve giriş segmentini hedefleyen geniş bir fiyat yelpazesiyle raflardaki yerini aldı.

"A'dan Z'ye, sana göre" sloganını kullanan şirketin ürün ekosisteminde yedi telefon, üç tablet, bir akıllı saat ve bir kulaklık bulunuyor. Tüm akıllı telefon modellerinin kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkması ve yüksek batarya kapasitelerine sahip olması dikkat çekiyor. Cihazların satışı, markanın iş ortağı Evofone'un kendi platformunun yanı sıra Hepsiburada ve n11 üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÖNE ÇIKAN TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

Serinin oyun odaklı modeli Z-Play 5G, özel tetik tuşları, MediaTek Dimensity 7400 işlemci ve 7.000 mAh bataryasıyla 25.999 TL'den alıcı buluyor. Markanın en ince cihazı olan 5,96 mm kalınlığındaki Z-Slim ise 108 MP kamera ve 5.000 mAh batarya kapasitesi sunarak yine 25.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ekran boyutuyla öne çıkan 6,9 inçlik Z-Pro Max 5G modeli 22.999 TL, Z-Pro Plus 5G 19.999 TL ve Z-Pro 5G ise 18.999 TL'den listeleniyor.

Ailenin 5G desteği bulunmayan tek ve en uygun fiyatlı cihazı konumundaki Z-One modeli, MediaTek Helio G81 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile 14.999 TL'ye sunuluyor. Şirketin internet sitesinde adı geçen Z-Ultra modelinin teknik detayları ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

TABLET VE GİYİLEBİLİR CİHAZ LİSTESİ

Zeed Mobile'ın tablet kategorisinde Z-Pad Ultra kalemli versiyonuyla 21.999 TL'den, Z-Pad Pro 18.999 TL'den ve Z-Pad SE 13.999 TL'den satışa sunuldu. Ekosistemin tamamlayıcı ürünleri olan Z-Watch Active akıllı saat 2.599 TL, Z-Buds Pro kablosuz kulaklık ise 2.999 TL fiyatla teknoloji pazarına giriş yaptı.

ZEED MOBILE KİMİN VE HANGİ ÜLKENİN?

Türkiye'de ZEED TURKEY Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. adıyla Kağıthane merkezli bir operasyon yürüten şirketin kökeni şu an için belirsizliğini koruyor. Uluslararası veritabanlarında ilk kez Ekim 2026'da görünmeye başlayan markanın, ana şirketi veya küresel üretim ortakları hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Firma, tüm cihazlarını tek bir sağlık ve kontrol uygulaması üzerinden birbirine bağlayan kapalı bir ekosistem kurmayı hedefliyor.