Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücünü artırmak amacıyla yürütülen İŞKUR Aktif İşgücü Uyum Programı ödemelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını bildirdi. Alınan yeni kararla birlikte program katılımcılarına sağlanan maddi destek miktarları yeniden belirlendi.

F5Haber'in aktardığı bilgilere göre, daha önce 1.079 TL olarak uygulanan günlük cep harçlığı tutarı 1.620 TL seviyesine yükseltildi. Programa eksiksiz katılım sağlayan vatandaşların alabileceği azami aylık ödeme miktarı ise 28 bin 75 TL'den 42 bin 113 TL'ye ulaştı.

HANGİ ALANLAR DESTEKLENİYOR?

Güncellenen Aktif İşgücü Uyum Programı, özellikle geleceğin meslekleri olarak tanımlanan stratejik alanlara odaklanıyor. Yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi teknoloji odaklı sektörlerde nitelikli personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

Programın bir diğer önemli temelini ise mesleki eğitim alan gençler oluşturuyor. Meslek lisesi mezunlarının doğrudan kendi eğitim aldıkları branşlarda istihdam edilmesi ve iş gücü piyasasına kazandırılması, öncelikli destek başlıkları arasında yer alıyor.