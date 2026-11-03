Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelindeki kira, gıda ve hizmet harcamalarındaki bölgesel fiyat farklılıklarını ortaya koyan Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, aynı mal ve hizmet sepeti için en yüksek bedel İstanbul'da ödenirken, en uygun fiyatlı bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı.

Araştırmada Türkiye ortalaması 100 baz puan olarak kabul edildi. Endeksin 100'ün altında kalması, o bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarına ülke ortalamasından daha ucuza ulaştığını gösteriyor. TÜİK'in aktardığı rakamlara göre, genel tüketim harcamaları açısından en düşük endeks 91,5, en yüksek endeks ise 112,6 olarak hesaplandı.

EN UCUZ BÖLGE YÜZDE 8,5 DAHA UYGUN

Fiyat düzeyi endeksinin en düşük olduğu yer, 91,5 değeriyle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan TRC3 bölgesi oldu. Bu bölgede fiyatların, Türkiye genel ortalamasına kıyasla yüzde 8,5 oranında daha ucuz olduğu tespit edildi.

Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesi 92,8 endeksle ikinci sırada yer alırken; Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir bölgesi 93,8 ile üçüncü sıraya yerleşti. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari ise 94,0 endeks değeriyle öne çıktı.

İSTANBUL VE İZMİR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Araştırmanın zirvesinde 112,6'lık endeks değeriyle İstanbul yer aldı. Şehirde mal ve hizmet fiyatlarının, Türkiye ortalamasının yüzde 12,6 üzerinde seyrettiği belirlendi.

İstanbul'u 110,1 endeks değeriyle İzmir takip ederken, Balıkesir ve Çanakkale bölgesi 108,0 puanla en pahalı üçüncü bölge olarak kayıtlara geçti. Yüksek kira, arsa ve lojistik maliyetlerinin büyükşehirlerdeki bu fiyat artışında temel etken olduğu vurgulanıyor.

ENDEKS FARKI NE ANLAMA GELİYOR?

Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verileri, Türkiye'nin batısı ile doğusu arasındaki yaşam maliyeti makasını somutlaştırıyor. Türkiye genelinde ortalama 100 liraya dolan standart bir tüketim sepeti için İstanbul'daki bir vatandaşın 112,6 lira ödemesi gerekirken, aynı sepet Mardin veya Batman'da 91,5 liraya mal oluyor. Bu durum, özellikle sabit gelirli vatandaşların büyükşehirlerdeki alım gücünün istatistiksel olarak daha düşük kaldığını belgeliyor.