Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı sorusu yanıt bulmaya başladı. Galatasaray karşılaşmasının ardından İsmail Kartal'ın istifasıyla yeni teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertlilerin, eski kaptanı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından rotasını Belözoğlu'na çeviren yönetimin, kısa sürede anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Sergio Conceiçao olmadı, Emre Belözoğlu ile anlaşıldı

İsmail Kartal'ın Galatasaray maçının ardından görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktör için çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli adayları arasında yer alan Sergio Conceiçao ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak Portekizli teknik adamla yapılan temaslardan olumlu sonuç alınamadı.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, daha önce kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu seçeneğine yöneldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transferine onay

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geçişi konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

Kasımpaşa yönetiminin, Fenerbahçe'nin Belözoğlu ile görüşmek için yaptığı izin talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın mevcut sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesinin bulunmadığı ifade edilirken kulüpler arasındaki sürecin nasıl tamamlanacağı merak konusu oldu.

Resmi imzalar için geri sayım

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzaların bu akşam gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından atılmasının beklendiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken taraftarlar yeni teknik direktörün ne zaman göreve başlayacağını merak ediyor.

Öte yandan milli takım arasına kadar oynanacak karşılaşmalarda takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alacağı daha önce açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de ikinci teknik direktörlük dönemi

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasına yabancı bir isim değil. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen ve kaptanlık yapan Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin ardından kulüpte sportif direktör olarak görev almıştı.

2020-2021 sezonunun son bölümünde ise takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Bu süreçte takımın topladığı puanlar ve sergilediği performansla dikkat çeken Belözoğlu, daha sonra farklı Süper Lig kulüplerinde teknik direktörlük deneyimi kazandı.

Gözler Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında

Emre Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönündeki haberler, sarı-lacivertli camiada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yönetimin anlaşmayı resmiyete dökmesinin ardından yeni teknik direktörün görev başlangıcı, teknik ekibi ve takımın gelecek dönemdeki yapılanmasına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.