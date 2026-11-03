SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için Kasım 2026 dönemi banka promosyon kampanyaları açıklandı. Bankaların yayımladığı güncel verilere göre, maaş taşıma işlemlerinde sunulan nakit ödemeler ve ek avantajlar kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlar, maaş aralıklarına göre belirlenen taban promosyon tutarlarından yararlanabiliyor. Birçok banka, standart nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve sigorta poliçesi gibi ek şartların yerine getirilmesi durumunda toplam promosyon miktarını artırıyor.

BANKALARIN KASIM 2026 PROMOSYON TUTARLARI

Garanti BBVA, 1-30 Kasım tarihleri arasında 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlarken, kredi kartı harcaması, avans hesap ve yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullarla bu tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Akbank ise aynı tarihler arasında maaşını taşıyan emeklilere şartsız 15 bin TL'ye varan nakit ödeme yapıyor. Kuveyt Türk, maaş aralığına göre 5 bin ile 12 bin TL arasında temel promosyon verirken, fatura talimatı ve kart kullanımıyla toplam ödemeyi 14 bin TL'ye yükseltiyor.

Şekerbank, 5 bin ile 12 bin TL arasındaki taban ödemeye ek olarak; fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı (KMH) ve sigorta ürünlerinin kullanımıyla ek ödemeler sunuyor. Denizbank, 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli kampanyasında 12 bin TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak, KMH ve otomatik fatura talimatı kullananlara 18 bin TL'ye varan ek avantaj sağlıyor. QNB ise maaş baremlerine göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişen net nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

YÜKSEK PROMOSYON RAKAMLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankaların ilan ettiği en yüksek promosyon tutarlarının tamamı doğrudan nakit olarak hesaplara yansımıyor. Tüketicilerin, üst limitlerdeki ödemeleri alabilmesi için genellikle kredili mevduat hesabı açtırması, belirli bir tutarda kredi kartı harcaması yapması veya yeni bir sigorta poliçesi satın alması gerekiyor. Bu nedenle emeklilerin, sözleşmeleri imzalarken taahhüt edilen ek ürünlerin maliyetlerini ve kullanım şartlarını detaylıca incelemesi önem taşıyor.