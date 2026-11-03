Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yaşanan olay, insanlık ve dürüstlüğün güzel bir örneğini ortaya koydu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Dinek Mahallesi arasında iki yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Zekeriya Öner, 25 Ekim günü saat 17.00 sıralarında sefer dönüşünde para yatırmak için bir ATM'ye uğradı.

ATM'nin önünde işlem yapan iki kişinin aceleyle uzaklaştığını fark eden Öner, cihazdan sesler gelmesi üzerine iptal tuşuna bastı. Ancak beklenmedik bir durum yaşandı ve ATM'den tam 4 bin 900 avro çıktı.

PARAYI ALIP SAHİBİNİ ARAMAYA BAŞLADI

ATM'den çıkan yüklü miktardaki parayı gören Öner, ilk olarak kendisinden önce işlem yapan iki kişiye ulaşmaya çalıştı. Ancak şahısların bölgeden uzaklaşması üzerine parayı güvenli bir şekilde muhafaza ederek polis ve banka yetkilileriyle iletişime geçti.

Yaşadıklarını anlatan Öner, ATM'den çıkan paranın tomar halinde olduğunu ve ilk anda miktarını anlayamadığını belirtti. Paranın kaybolmaması için yanında tuttuğunu ifade eden duyarlı şoför, gerekli kurumlara bilgi verdikten sonra sahibinin bulunmasını bekledi.

4 BİN 900 AVRO SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin de devreye girmesiyle paranın sahibinin 46 yaşındaki Nadir Akkoyun olduğu belirlendi.

Kamera kayıtları yardımıyla yapılan tespitin ardından Akkoyun'a ulaşıldı. Zekeriya Öner, ATM'de bulduğu 4 bin 900 avroyu eksiksiz şekilde sahibine teslim etti.

"BÖYLE İNSANLARIN KALMASI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Parasına yeniden kavuşan Nadir Akkoyun, olay günü ATM'den para yatırma işlemi gerçekleştirdiğini ancak telaş nedeniyle işlemin onaylanmasını beklemeden ayrıldığını söyledi.

Daha sonra hesabını kontrol ettiğinde paranın yatırılmadığını fark ettiğini belirten Akkoyun, bankayla iletişime geçtiğini ve kooperatifin yardımıyla parasına kavuştuğunu anlattı.

Zekeriya Öner'in dürüst davranışından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Akkoyun, kendisine teşekkür ederek böylesine duyarlı insanların varlığının kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Alanya'da yaşanan olay, dürüstlüğün ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.