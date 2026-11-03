Ege Denizi'nde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntının ardından gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem verilerine çevrildi.

Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde kaydedilen depremin büyüklüğü 3,5 olarak bildirildi. Sarsıntının meydana geldiği nokta ve çevresindeki yerleşim yerlerine olan uzaklığı merak konusu oldu.

Depremin tam olarak hangi saatte gerçekleştiği, merkez üssünün koordinatları ve yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar ise mevcut bilgilerde yer almadı.

Deprem çevre illerde hissedildi mi?

Ege Denizi'ndeki sarsıntının Türkiye kıyılarında hissedilip hissedilmediğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Depremin hissedilme durumu; merkez üssünün yerleşim yerlerine uzaklığı, derinliği ve bölgenin zemin özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

Ege Denizi'nde deprem hareketliliği

Ege Denizi, Türkiye ve Yunanistan'ın bulunduğu bölgedeki aktif fay sistemleri nedeniyle sismik hareketliliğin yoğun olarak gözlendiği alanlar arasında yer alıyor.

Bölgede farklı büyüklüklerde depremler meydana gelebilirken uzmanlar, tek bir küçük veya orta büyüklükteki depremin daha büyük bir sarsıntının habercisi olarak yorumlanamayacağını belirtiyor.

AFAD ve Kandilli'nin son deprem verileri

Vatandaşlar, Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden ulaşabiliyor.

Depremin merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi teknik ayrıntıların resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi önem taşıyor.