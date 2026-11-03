Alanya Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kent genelinde devam eden altyapı, ulaşım ve sosyal donatı projelerinin güncel takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

AHMET TOKUŞ BULVARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Vekili Koçak'ın aktardığına göre, 2 Kasım'da Ahmet Tokuş Bulvarı'nın güney kesiminde başlayan asfalt söküm işlemleri sürüyor. Sürece ASAT ve doğalgaz ekiplerinin de dahil olacağını belirten Koçak, sekiz farklı kurumla koordinasyon sağlandığını ve projenin 30 Nisan tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Çalışmaların ardından Yalı Taksi ile Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki güzergahta da iyileştirme yapılacak.

ATATÜRK CADDESİ'NE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

Altyapı yatırımları kapsamında Cikcilli-Çıplaklı hattında ilerleyen doğalgaz sisteminin, önümüzdeki yıl Atatürk Caddesi'ndeki tesis ve otellere ulaştırılacağı açıklandı. Ayrıca Dinek bölgesinden Türkmenbaşı Sokağı'na getirilen enerji hattının Toptancı Hali ve Galatasaray Caddesi üzerinden devam edeceği, bu güzergahın sıcak asfaltla kaplanarak Atatürk Caddesi ve 25 metrelik yola yeni bir alternatif trafik aksı oluşturacağı ifade edildi.

KIZILKULE İÇİN DİJİTAL İKİZ PROJESİ

Tarihi mirasın korunması adına Alanya'da ilk kez Kızılkule için "Dijital İkiz" projesi hayata geçirildi. Olası afetlere karşı yapının her taşının kayıt altına alındığı, gelecek yıl 800. yaşını kutlayacak Tersane'nin de aynı projeye dahil edileceği duyuruldu. Öte yandan, Elikesik ve Orhan mahallelerine yeni toplanma alanları ve düğün salonları inşa edileceği, Avsallar'daki sosyal tesis için ise Antalya Valiliği'nden onay beklendiği bildirildi.

Toplantı, DMD kas hastası Taha Miraç için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısı ve gündem maddelerinin oylanmasıyla sona erdi. Bir sonraki meclis oturumunun 1 Aralık Salı günü yapılması kararlaştırıldı.