AA'nın aktardığına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kentin ana arterlerinde ve bağlantı yollarında araç trafiği durma noktasına geldi.

AVRUPA YAKASINDA ARTERLER KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda özellikle D-100 kara yolu üzerinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Merter ve Mecidiyeköy hattından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan güzergahta ciddi aksamalar yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda ise Firuzköy, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Büyükdere Caddesi ve Avrasya Tüneli istikametinde yığılmalar görülürken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı maç nedeniyle RAMS Park çevresinde de araç akışı güçlükle sağlanıyor.

ANADOLU YAKASI VE İBB VERİLERİ

Anadolu Yakası tarafında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde yoğunluk gözlenirken, Kuzey Çevre Otoyolu'nda Çekmeköy'den başlayan trafik köprüye kadar devam ediyor. D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir'den Sultanbeyli'ye kadar olan bölümde araçlar adım adım ilerliyor. İBB CepTrafik uygulamasının anlık verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, yağışlı sistemin sadece Marmara ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde sağanak etkili olacak.

AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Açıklanan tahmin raporunda, Adana ve Mersin hariç olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nin genelinde de aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. İstanbul'da trafiği durma noktasına getiren yağışlı havanın, Akdeniz havzasında da kendini göstermesi ihtimali bölgede yakından takip ediliyor.