Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karara göre, doğal SİT alanı sınırları içinde kalan ve yöre halkının uzun yıllardır geleneksel biçimde kullandığı mera vasıflı arazilerde artık otlatma yapılabilecek.

Söz konusu alanlarda hayvancılık faaliyetlerine başlanabilmesi için ekolojik dengenin korunması temel şart olarak belirlendi. İlgili idareler tarafından hazırlanacak teknik raporlarla, otlatmanın doğaya zarar vermeyeceği bilimsel verilerle kanıtlanmak zorunda. Bu raporlar daha sonra Bölge Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulacak ve nihai onay bu kuruldan çıkacak.

UYGULAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yöre halkının bu meralardan faydalanabilmesi için doğrudan kullanım yerine resmi prosedürlerin tamamlanmasını beklemesi gerekiyor. Hazırlanacak teknik raporda alanın koruma-kullanma dengesi ile mevcut doğal kaynak değerleri hassasiyetle ölçülecek. Bölge Komisyonu onay vermeden meralara hayvan sokulması yasal ihlal sayılacak.

KURALLARA UYMAYANLARIN FAALİYETİ DURDURULACAK

İlke kararı kapsamında denetim mekanizmaları ve caydırıcı yaptırımlar da netleşti. Teknik rapordaki standartlara uyulmadığının veya komisyon şartlarının ihlal edildiğinin saptanması halinde otlatma izni anında askıya alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı denetimler sonucunda durdurulan faaliyetler, ancak Bölge Komisyonu'ndan yeni bir karar çıkması halinde tekrar başlayabilecek.