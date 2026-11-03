Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı yeni denetim dalgasına göre, perakende sektöründe alışverişi tamamlamak için cep telefonu numarası talep etme zorunluluğu resmi inceleme altına alındı. Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, mağaza kasalarında onay mekanizmasını ihlal eden ve kişisel verileri izinsiz toplayan firmalar tespit ediliyor.

Mağazaların kasada e-fatura düzenleme veya indirim yapma gerekçesiyle veri toplaması mercek altına alındı. Tüketiciye telefon numarasını vermediği takdirde satışı iptal eden, ödeme ile iade süreçlerinde zorluk çıkaran işletmelere ağır idari yaptırımlar uygulanacak.

İNDİRİM VE SADAKAT KARTI DAYATMASINA SON

Bakanlık denetçilerinin saha incelemelerinde öne çıkan en büyük ihlallerin başında, fiyat indirimlerini telefon numarası paylaşımı şartına bağlamak geliyor. Ayrıca rıza dışı sadakat kartı kayıtları ve toplanan numaralara onay alınmaksızın ticari kampanya mesajları gönderilmesi de doğrudan ceza sebebi sayılıyor.

TÜKETİCİLER ŞİKAYET İÇİN HANGİ BİLGİLERİ SUNMALI?

Kasada iletişim bilgisini paylaşmaya zorlanan veya izinsiz mesaj alan vatandaşlar, e-Reklam Portalı veya CİMER üzerinden resmi bildirimde bulunabiliyor. Başvuruların hızlı ve somut bir şekilde işleme alınabilmesi için şikayet metninde mağazanın unvanı, şubesi, açık adresi ile dayatmanın yapıldığı tarih ve saat bilgilerinin eksiksiz yer alması gerekiyor.

Bakanlık ekipleri, vatandaşlardan gelen bu detaylı bildirimler doğrultusunda ilgili mağazaların veri kayıt sistemlerini ve satış aşamalarını yerinde denetleyecek. Yasal mevzuatı ve açık rıza şartını ihlal ettiği tespit edilen işletmeler idari para cezası ödemek zorunda kalacak.