Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı CNN Türk'te katıldığı Tarafsız Bölge programında seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Uçum, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını önerdiğini belirtti. Ancak bu tarihin kesinleşmediğini, seçimlerin öne alınmasına ilişkin kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

MEHMET UÇUM NEDEN 16 NİSAN 2028 TARİHİNİ ÖNERDİ?

Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasına yönelik önerisinin sembolik bir gerekçesi bulunduğunu açıkladı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Uçum, seçimlerin aynı tarihin yıl dönümüne denk getirilmesinin anlamlı olacağını ifade etti.

Uçum, seçimlerin yalnızca mart veya nisan ayında yapılabileceğine ilişkin genel bir değerlendirmede bulunmadığını, doğrudan belirli bir tarih önerdiğini söyledi. Bununla birlikte söz konusu önerinin henüz alınmış bir seçim kararı anlamına gelmediğini belirtti.

TÜRKİYE'DE NORMAL SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye'de mevcut anayasal takvime göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılması öngörülüyor. Anayasa Mahkemesinin resmî internet sitesinde yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77. maddesi, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beş yılda bir aynı gün yapılmasını düzenliyor.

Son cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk turu 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur ise 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştı. Mehmet Uçum'un önerdiği 16 Nisan 2028 tarihi, olağan seçim takviminden 21 gün öncesine karşılık geliyor.

SEÇİMLERİN ÖNE ALINMASI İÇİN KAÇ MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKİYOR?

Seçim tartışmasının hukuki boyutunu Anayasa'nın 116. maddesi oluşturuyor. Anayasa Mahkemesinin yayımladığı güncel anayasa metnine göre TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Bu düzenleme, 600 sandalyeli Mecliste en az 360 milletvekilinin kabul oyunu gerektiriyor.

Aynı maddeye göre Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Her iki durumda da milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte gerçekleştiriliyor.

Ancak Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı bakımından kararın hangi makam tarafından alındığı önem taşıyor. Anayasa'nın 116. maddesi, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir defa daha aday olabilmesine imkân tanıyor.

ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR Mİ?

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını siyasi açıdan desteklediğini belirterek seçimlerin öne alınması konusunda Meclis iradesinin belirleyici olacağını savundu. Uçum, Erdoğan'ın yeniden adaylığının Türkiye açısından olumlu olacağı görüşünü dile getirdi.

Bu konuda Anayasa'nın 101. ve 116. maddeleri birlikte önem taşıyor. Anayasa'nın 101. maddesi bir kişinin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini düzenlerken 116. madde, ikinci dönemde TBMM'nin seçimleri yenilemesi durumunda istisnai bir adaylık imkânı tanıyor.

Dolayısıyla seçimlerin öne alınması ile Erdoğan'ın yeniden adaylığı aynı hukuki sonucu doğuran işlemler değil. Özellikle Meclisin seçimleri yenileme kararı alması, anayasal istisnanın uygulanması bakımından kritik önem taşıyor.

UÇUM DAHA ÖNCE DE AYNI TARİHİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Mehmet Uçum'un 16 Nisan 2028 önerisi ilk kez 2 Kasım'daki televizyon programında gündeme gelmedi. Uçum, 17 Eylül 2026 tarihinde gazetelerin Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede de aynı tarihi önermişti.

Eylül ayındaki değerlendirmesinde seçimlerin 2027 yılının son çeyreğinde yapılması ihtimalini düşük gördüğünü belirten Uçum, 2028 yılının mart veya nisan aylarını işaret etmişti. Böylece 2 Kasım'daki açıklaması, yaklaşık bir buçuk ay önce kamuoyuyla paylaştığı seçim takvimi önerisinin devamı niteliğini taşıdı.

2023 SEÇİMLERİ DE OLAĞAN TAKVİMDEN ÖNCE YAPILMIŞTI

Türkiye'de seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin yakın geçmişteki örnek 2023 genel seçimleri oldu. Beş yıllık olağan seçim takvimine göre 18 Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimler, alınan yenileme kararının ardından 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Mehmet Uçum da CNN Türk'teki değerlendirmesinde 2023 seçimlerini örnek göstererek olağan seçim tarihinden kısa süre önce sandığa gidilmesinin geçmişte uygulandığını hatırlattı. Uçum, seçim tarihinin öne alınması ile erken seçim kavramlarının siyasi açıdan farklı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

SEÇİM TARİHİ KESİNLEŞTİ Mİ?

3 Kasım 2026 itibarıyla Mehmet Uçum'un önerdiği 16 Nisan 2028 tarihi kesinleşmiş bir seçim tarihi değil. Söz konusu tarih, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın siyasi ve hukuki değerlendirmeleri kapsamında kamuoyuna sunduğu bir öneri niteliğinde.

Seçimlerin olağan takvimden önce yapılabilmesi için Anayasa'nın öngördüğü usullere uygun bir yenileme kararı alınması gerekiyor. TBMM'nin bu yönde karar vermesi halinde en az 360 milletvekilinin desteği aranacak.

Seçim takviminin kesinleşmesi bakımından bundan sonraki süreçte siyasi partilerin tutumu, Mecliste oluşabilecek çoğunluk ve alınacak resmî kararlar belirleyici olacak.

KAYNAKLAR VE HUKUKİ DAYANAK

Haberin açıklamalara ilişkin bölümü, Mehmet Uçum'un 2 Kasım 2026 tarihinde CNN Türk Tarafsız Bölge programında yaptığı değerlendirmeler ile Milliyet'in aynı tarihli haberine dayanıyor. Önceki tarih önerisi, 17 Eylül 2026 tarihli açıklamalarıyla karşılaştırıldı.

Seçimlerin beş yıllık dönemi, yenilenme koşulları ve Cumhurbaşkanının yeniden adaylığına ilişkin hukuki bilgiler, Anayasa Mahkemesinin resmî internet sitesinde yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101 ve 116. maddeleri esas alınarak değerlendirildi. Resmî anayasa metni: https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/