Milyonlarca emeklinin Ocak 2027 maaş artışını beklediği süreçte hükümetten yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, emekli aylıklarına mevcut yasal zamların dışında ilave iyileştirmeler yapılmasını kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Düzenlemenin Ocak 2027'den itibaren uygulanması hedeflenirken henüz kesin bir ek zam oranı açıklanmadı.

BAKAN IŞIKHAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Işıkhan, emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen ve mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri içeren bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması, emekli aylıklarında yalnızca altı aylık enflasyon oranına bağlı artışla sınırlı kalınmayabileceğini ortaya koydu. Ancak çalışmanın kapsamı, hangi emekli gruplarını etkileyeceği ve uygulanacak tutarlar henüz kesinleşmedi.

EMEKLİLERE EK ZAM NASIL BELİRLENECEK?

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekliler arasındaki gelir farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşım üzerinde durduklarını belirtti.

Çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kurumlarla birlikte değerlendirildiğini aktardı.

Işıkhan, çalışmalar tamamlandığında düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerlendirmesine sunulacağını bildirdi. Bu nedenle açıklanan çalışma, yürürlüğe girmiş kesin bir maaş artışı anlamına gelmiyor.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMINDA SON ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi bültenine göre aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu.

TÜİK'in 5 Ekim'de açıkladığı eylül verilerinde aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak kaydedilmişti. Böylece yıllık enflasyon eylülden ekime 0,04 puan yükseldi.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon birikimi yüzde 10'un üzerine çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki yasal maaş artışının kesinleşmesi için kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

TÜİK'in yayımladığı takvime göre Kasım 2026 enflasyon verileri 3 Aralık 2026 tarihinde duyurulacak. Altı aylık dönemin son verisi olan aralık enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yasal zam oranı netleşecek.

MEMUR EMEKLİLERİNİN 2027 ZAM ORANI NE OLACAK?

Bakan Işıkhan, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kapsamında memurlar ve memur emeklileri için 2027 yılının ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 oranında toplu sözleşme artışı uygulanacağını açıkladı.

Bu oranlara, ilgili dönemlerde oluşması halinde enflasyon farkı da eklenecek. Dolayısıyla memur emeklilerinin maaş artışları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesaplamaları aynı yöntemle yapılmıyor.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı ilave iyileştirmenin bu gruplara nasıl yansıtılacağı ise henüz açıklanmadı.

ALANYA'DAKİ EMEKLİLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Alanya'da yaşayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de ülke genelinde uygulanacak maaş düzenlemelerinin kapsamında bulunuyor. Ancak yeni çalışmanın düşük aylık alan emeklilere yönelik özel bir destek içerip içermeyeceği henüz bilinmiyor.

Özellikle kira, gıda, elektrik ve ısınma giderleri nedeniyle bütçesini planlayan emekliler açısından yapılacak artışın tutarı kadar satın alma gücüne etkisi de önem taşıyor.

TÜİK'in Ekim 2026 verilerine göre konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yıllık fiyat artışı yüzde 40,24'e ulaştı. Aynı dönemde gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 27,73 olarak gerçekleşti.

Bu veriler, emeklilerin temel harcama kalemlerinde karşılaştığı fiyat artışlarının genel enflasyondan farklılaşabildiğini gösteriyor. Alanya'daki emeklilerin de maaş artışlarını değerlendirirken yalnızca açıklanacak zam oranını değil, temel yaşam giderlerindeki değişimi dikkate alması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM KESİNLEŞTİ Mİ?

3 Kasım 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yasal artışların dışında uygulanacak ilave zam için kesinleşmiş bir oran veya tutar bulunmuyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması, hükümetin ek iyileştirme üzerinde çalıştığını ve düzenlemeyi Ocak 2027 dönemine yetiştirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Ancak nihai kararın kapsamı ve yasal süreç henüz tamamlanmadı.

Emeklilerin önündeki iki önemli gelişme, yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması ve Bakanlığın ilave iyileştirme çalışmasının sonuçlandırılması olacak. Kesin maaş tutarları, bu süreçlerin ardından belli olacak.