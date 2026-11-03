Tarihin en büyük soygunu: Kim Jong Un'un kız kardeşi çıldırdı
Tarihin en büyük soygunu: Kim Jong Un'un kız kardeşi çıldırdı
İçeriği Görüntüle

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK ALANYA’YI GURURLANDIRDI

Alanya’nın başarılı isimlerinden Utkan Giray Çelik, Ordu Hair Fest kapsamında düzenlenen kuaförlük yarışmasında rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Elde ettiği dereceyle Alanya’ya büyük gurur yaşatan Çelik, başarısıyla takdir topladı.

BAŞARISI ONUR PLAKETİYLE TAÇLANDIRILDI

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yönetim ve denetim kurulları adına Utkan Giray Çelik’e takdir ve onur plaketi takdim etti.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, “Utkan Giray Çelik kardeşimiz, Ordu Hair Fest Kuaförlük Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak elde ettiği başarıyla Alanya’mıza büyük bir gurur yaşattı. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz. Alanya’mızın adını başarıyla duyurarak bizleri onurlandırdığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

71Ff090C 2191 4725 Bf30 Caaf36Cf8081

31349Bb6 C684 4Dbd A53C 2C20E9289Ca8

Ba133Ea9 279B 4973 B4D7 E889Ea9E088F

6Eaee58E 75Ff 4D4C A729 1Fd7B1B63074

Kaynak: Mine Uzun