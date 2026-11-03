TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK ALANYA’YI GURURLANDIRDI

Alanya’nın başarılı isimlerinden Utkan Giray Çelik, Ordu Hair Fest kapsamında düzenlenen kuaförlük yarışmasında rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Elde ettiği dereceyle Alanya’ya büyük gurur yaşatan Çelik, başarısıyla takdir topladı.

BAŞARISI ONUR PLAKETİYLE TAÇLANDIRILDI

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yönetim ve denetim kurulları adına Utkan Giray Çelik’e takdir ve onur plaketi takdim etti.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, “Utkan Giray Çelik kardeşimiz, Ordu Hair Fest Kuaförlük Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak elde ettiği başarıyla Alanya’mıza büyük bir gurur yaşattı. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz. Alanya’mızın adını başarıyla duyurarak bizleri onurlandırdığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.