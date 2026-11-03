Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni kararlar alındı. 27 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, belediye çalışanları ve bazı şirket yetkililerinin adli işlemleri tamamlandı.

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarının araştırıldığı soruşturmada, mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan tutuklandı.

Mahkeme ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve iş insanı Abdullah Hülagü hakkında da tutuklama kararı verdi.

Aynı süreçte hakimlik karşısına çıkan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de belediye binası ve şüphelilere ait adreslerde arama gerçekleştirmişti.

Operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, daha önce adliyeye sevk edilen 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

40 SAYFALIK İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Şeniz Doğan'ın savcılıkta yaklaşık 40 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.

Adliyedeki işlemler gece saatlerine kadar sürerken, Doğan'a destek vermek isteyen vatandaşlar bina önünde toplandı.

Tutuklama kararının ardından Doğan, adliye önünde bekleyenlerin alkışları eşliğinde cezaevine götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, belediyenin bazı işlemleri ve ihale süreçleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen usulsüzlük iddiaları inceleniyor.

Tutuklanan şüpheliler hakkındaki suçlamalarla ilgili adli süreç devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.