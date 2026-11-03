İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan mücadele, futbol dünyasını sarsan trajik bir olayla gündeme geldi. Tenerife forması giyen 30 yaşındaki forvet Jesus de Miguel, karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakip takımın kalecisiyle çarpışmasının ardından bilincini kaybederek yere yığıldı. Ağır yaralanan futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KALECİYLE ÇARPIŞTI, SAHADA HAREKETSİZ KALDI

Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmanın uzatma bölümünde korku dolu anlar yaşandı.

Tenerife'nin hücum oyuncusu Jesus de Miguel, topa ulaşmaya çalıştığı sırada kalesinden çıkan Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yere düşen futbolcunun hareketsiz kalması üzerine takım arkadaşları büyük panik yaşadı. Sağlık ekipleri hızla sahaya girerek oyuncuya müdahale etti.

Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma durdurulurken, kaleci Jesus Owono kırmızı kart gördü.

AMBULANSTA KALBİ DURDU

Sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Jesus de Miguel'in kalbinin durduğu açıklandı.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kalp masajı ve canlandırma müdahalesiyle yeniden nabız alınan futbolcu, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

İlk açıklamalarda durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtilen De Miguel'in sağlık durumunun ilerleyen saatlerde kötüleştiği bildirildi.

Tenerife Kulübü, oyuncunun nörolojik durumunda kötüleşme yaşandığını duyurdu.

30 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından futbol dünyasının beklediği acı haber geldi.

Tenerife Kulübü, 30 yaşındaki Jesus de Miguel'in 3 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüp, futbolcunun vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine, yakınlarına ve taraftarlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

KARŞILAŞMA YARIDA KALDI

Tenerife ile Andorra arasında oynanan mücadelede yaşanan olayın ardından maçın devam ettirilmemesine karar verildi.

Karşılaşma, iki takım arasında 2-2'lik eşitlik devam ederken durduruldu.

Jesus de Miguel'in genç yaşta hayatını kaybetmesi, İspanya futbolunda ve uluslararası spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.