Antalya'da yeni haftayla birlikte hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 2 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra kentin batı kesimlerinde başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışların zamanla doğu ilçelerine yayılacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

ALANYA VE MANAVGAT İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteorolojik uyarı kapsamında Antalya'nın batı, merkez ve doğu kesimlerinde bulunan toplam 16 ilçe yer aldı.

Yağışların ilk olarak Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde etkili olması, ilerleyen saatlerde ise Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerine yayılması bekleniyor.

Özellikle Alanya ve Manavgat'ta yaşayan vatandaşların kuvvetli sağanakla birlikte yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

METREKAREYE 75 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması öngörülüyor.

Yer yer daha da şiddetlenmesi beklenen sağanakların, bazı kesimlerde metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış bırakabileceği belirtildi.

Kısa sürede düşebilecek yüksek miktardaki yağışın özellikle su birikmesine elverişli bölgelerde olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor.

SEL, HORTUM VE DOLU RİSKİNE DİKKAT

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu gibi meteorolojik risklere karşı uyarı yapıldı.

Yağış sırasında kuvvetli rüzgârın da etkili olabileceği belirtilirken vatandaşların açık alanlarda ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli davranması gerektiği vurgulandı.

Özellikle dere yatakları, alt geçitler ve su birikintilerinin oluşabileceği yollarda tedbirli olunması önem taşıyor.

YAĞIŞLAR BATIDAN DOĞUYA YAYILACAK

Antalya'da kuvvetli yağışların 2 Kasım Pazartesi öğleden sonra batı ilçelerinde başlaması ve ilerleyen saatlerde doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Yağışlı hava sisteminin 3 Kasım Salı günü de etkisini göstermesi öngörülürken, vatandaşların güncel meteorolojik duyuruları takip etmeleri istendi.

Sürücülerin yağış anında görüş mesafesinin azalması ve yollarda su birikmesi ihtimaline karşı hızlarını düşürmeleri, riskli güzergâhlarda dikkatli ilerlemeleri tavsiye ediliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı özellikle zemin katlarda ve su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların önlem almasının önemine dikkat çekti.

Kuvvetli yağış sırasında dere yataklarından uzak durulması, suyla kaplanan yollardan araçla geçilmeye çalışılmaması ve yıldırım riski nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

Antalya genelinde 2-3 Kasım tarihlerinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin güncel uyarıların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî kanallarından takip edilmesi öneriliyor.