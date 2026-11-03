Hollanda'da organize suçlarla mücadele kapsamında dikkat çeken bir karar alındı. Avrupa'nın en çok aranan firarileri arasında bulunan Jos Leijdekkers'in yakalanması için daha önce belirlenen 200 bin euroluk ödül, tam 10 katına çıkarılarak 2 milyon euroya yükseltildi.

Hollanda Savcılığı ve polis teşkilatı tarafından 2 Kasım 2026'da yapılan açıklamada, Leijdekkers'in yakalanmasının öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulandı.

YAKALANMASINI SAĞLAYANA 2 MİLYON EURO

Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan yeni ödül, Leijdekkers'in yakalanmasını sağlayacak kritik bilgiyi paylaşan kişiye verilecek.

Yetkililer, özellikle firarinin seyahat planları, bulunduğu yerler ve ülke dışına çıkışları hakkında bilgi sahibi olan kişilerin güvenlik güçleriyle iletişime geçmesini istedi.

Ödülün, yakalama işleminin gerçekleşmesinin ardından birkaç gün içerisinde ödenebileceği belirtildi.

Hollanda polisi, ihbarda bulunan kişilerin kimliklerinin gizli tutulacağını ve paylaşılan bilgilerin özel bir ekip tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

HOLLANDA'DA 24, BELÇİKA'DA 79 YIL HAPİS CEZASI

Uluslararası kokain ticaretinin kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Leijdekkers, 25 Haziran 2024'te Rotterdam Mahkemesi tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında, yaklaşık 7 ton kokainin taşındığı altı ayrı uyuşturucu sevkiyatı, Finlandiya'daki silahlı soygun ve bir cinayet talimatı yer aldı.

Leijdekkers hakkında Belçika'da da 79 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

Hollanda makamlarına göre firarinin uyuşturucu ticaretinden en az on milyonlarca euro kazanç sağladığı değerlendiriliyor.

AFRİKA'DA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Hollanda güvenlik birimleri, Leijdekkers'in 2024 yılının ortalarından bu yana Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de bulunduğunu belirtiyor.

Bu ülkede “Omar Sheriff” ismini kullandığı bildirilen firarinin, ülkenin üst düzey siyasi çevreleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da daha önce gündeme gelmişti.

Leijdekkers'in Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun da yer aldığı görüntülerde görülmesi, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Hollanda makamlarının yürüttüğü girişimlere rağmen firarinin henüz yakalanamadığı bildirildi.

MİLYONLARCA EURO VE YÜZLERCE KİLO ALTIN İDDİASI

Hollanda Savcılığı, şifreli mesajlaşma sistemi Sky-ECC üzerinden elde edilen yazışmaların Leijdekkers'in uluslararası uyuşturucu ticaretindeki rolüne ilişkin önemli bilgiler içerdiğini açıkladı.

Söz konusu yazışmalara göre firarinin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen on milyonlarca euro ile yüzlerce kilogram altının aklanmasına karışmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Leijdekkers ayrıca 2019 yılında Amsterdam'da kaybolan Naima Jillal'ın ortadan kaybolması ve öldürülmüş olabileceği olayla bağlantılı olarak da soruşturuluyor.

POLİSTEN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Hollanda polisi, firarinin yakalanmasına yardımcı olabilecek bilgilerin dünyanın herhangi bir yerinden ve herhangi bir dilde paylaşılabileceğini duyurdu.

İhbarların özel bir soruşturma ekibine iletileceği, bilgi veren kişilerin kimliklerinin diğer polis birimleri ve Sierra Leone makamları dahil üçüncü taraflarla paylaşılmayacağı belirtildi.

Yetkililer, 2 milyon euroluk ödülün yalnızca firarinin yakalanmasını mümkün kılan belirleyici bilgi için geçerli olduğunu vurguladı.