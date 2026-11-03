Türkiye'nin 2026 yılı ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın 3 Kasım 2026 tarihli resmî verilerine göre mal ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25 milyar 885 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye, ekim ayları içerisinde bugüne kadarki en yüksek ihracat değerini elde etti. Yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat ise 236 milyar 837 milyon dolar olarak kaydedildi.

BAKAN BOLAT EKİM AYI İHRACAT REKORUNU DUYURDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla İstanbul'daki TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda dış ticaret sonuçlarını değerlendirdi.

Bolat, küresel ticarette yaşanan belirsizliklere, enerji maliyetlerine ve uluslararası taşımacılık giderlerindeki artışa rağmen Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam ettiğini belirtti. Ekim ayında ulaşılan 25,9 milyar dolarlık tutarın Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü aylık ihracat değeri olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın 3 Kasım 2026 tarihli dış ticaret bültenine göre ekim ayında ithalat da yüzde 3,4 artarak 32 milyar 584 milyon dolar oldu. Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmi yüzde 5,4 yükselişle 58 milyar 468 milyon dolara ulaştı.

EKİM AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Resmî ihracat ve ithalat rakamları arasındaki fark üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye'nin ekim ayındaki dış ticaret açığı yaklaşık 6 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azaldığını bildirdi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yaklaşık yüzde 79,4 seviyesine yükseldi. Bakan Bolat'ın açıklamasına göre bu oran, geçen yılın ekim ayına kıyasla 3,4 puanlık iyileşmeye işaret ediyor.

Bu gelişme, ihracat gelirlerindeki artışın ithalat harcamalarındaki yükselişin üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bununla birlikte dış ticaret dengesinin ekim ayında da açık vermeye devam ettiği görülüyor.

10 AYLIK İHRACAT 236,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ticaret Bakanlığı'nın Ocak-Ekim 2026 dönemine ilişkin verilerine göre Türkiye'nin toplam mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarak 236 milyar 837 milyon dolara yükseldi.

Aynı 10 aylık dönemde ithalat yüzde 5,1 artışla 314 milyar 503 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 10 ayında dış ticaret açığı yaklaşık 77 milyar 666 milyon dolar oldu.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın 3 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı eylül ayı verilerinde ihracat 25 milyar 976 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Ekim ayında ihracat, eylül ayına göre yaklaşık 91 milyon dolar daha düşük gerçekleşmesine rağmen geçen yılın aynı ayına göre artış göstererek ekim ayı rekorunu kırdı.

MAL VE HİZMET İHRACATINDA 410 MİLYAR DOLARLIK HEDEF AŞILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına göre son 12 aylık dönemde gerçekleştirilen mal ihracatı 285,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 15,6 milyar dolarlık artış anlamına geliyor.

Bolat, yıllıklandırılmış hizmet ihracatının da ekim itibarıyla 127,4 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Böylece mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara ulaştı.

Bakan Bolat, yıl başında belirlenen 410 milyar dolarlık toplam ihracat hedefinin ekim ayı itibarıyla 3 milyar dolar aşıldığını açıkladı. Yalnızca mal ihracatı için belirlenen 282 milyar dolarlık hedefin de yıllıklandırılmış verilerle 3,5 milyar dolar üzerinde bulunulduğunu ifade etti.

ANTALYA VE BATI AKDENİZ'DE İHRACAT ARTIŞI ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye genelindeki ihracat artışının Antalya ekonomisi açısından taşıdığı önemi ortaya koyan veriler de bulunuyor. Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) Ekim 2026'da yayımladığı değerlendirmeye göre bölgenin yılın ilk dokuz ayındaki ihracatı 2 milyar 233 milyon dolara ulaştı.

BAİB verilerine göre Batı Akdeniz'in ihracatı söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 10,74 arttı. Bu oran, Türkiye'nin Ocak-Eylül dönemindeki yüzde 5,2'lik ihracat artışının üzerinde gerçekleşti.

Böylece Batı Akdeniz'in dokuz aylık ihracat büyüme hızı, ülke genelindeki artışın yaklaşık iki katına ulaştı. Ancak bölgesel veriler Antalya, Burdur ve Isparta'nın toplamını kapsadığı için söz konusu ihracatın tamamı Antalya'ya ait değil.

BATI AKDENİZ'DE YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI ÖNE ÇIKTI

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin eylül ayı verileri, Alanya ve çevresindeki tarımsal üretim açısından da önemli sonuçlar ortaya koydu.

BAİB'in resmî açıklamasına göre Eylül 2026'da bölgeden gerçekleştirilen yaş meyve ve sebze ihracatı, bir önceki yılın aynı ayındaki 41,5 milyon dolar seviyesinden 57,4 milyon dolara yükseldi. Böylece sektörde yüzde 38,38 oranında artış kaydedildi.

Aynı dönemde domates ihracatı 5,99 milyon dolardan 14,79 milyon dolara çıkarak yüzde 146,82 arttı. Bölgenin eylül ayındaki toplam ihracatı ise yüzde 29,73 artışla 264 milyon dolara ulaştı.

BAİB'in dokuz aylık değerlendirmesinde yaş meyve ve sebze, bölgenin en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektör olarak öne çıktı. En fazla ihracat yapılan ülke ise Almanya oldu.

Bu veriler, Alanya'nın da içerisinde bulunduğu Antalya'nın tarımsal üretim ve dış ticaret açısından önemini ortaya koyuyor. Bununla birlikte açıklanan bölgesel rakamlardan yalnızca Alanya'ya ait ihracat tutarını belirlemek mümkün değil.

İHRACATÇILARA 49,6 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı'nın 26 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, Bakan Ömer Bolat'ın ihracat finansmanına ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 yılının eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolarlık destek sağlandığını bildirdi. Bakan, 2029 yılı için mal ve hizmet ihracatında toplam 450 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

İhracat finansmanına yönelik bu destekler, dış pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin kredi, sigorta ve garanti mekanizmalarına erişimi açısından önem taşıyor.

İHRACATTA YENİ HEDEF: YIL SONU PERFORMANSI

Türkiye'nin ekim ayında ulaştığı ihracat rakamları, yılın son iki ayına girilirken dış ticaret performansının seyrine ilişkin önemli göstergeler sundu.

Özellikle Antalya ve Batı Akdeniz'de tarım, madencilik ve sanayi sektörlerinin yılın kalan dönemindeki ihracat sonuçları, bölgenin yıllık performansını belirleyecek.

BAİB'in ekim ayında yayımladığı değerlendirmede Batı Akdeniz'in yıl sonunda 3 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtilmişti. Bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kasım ve aralık aylarında kaydedilecek dış satışlarla netleşecek.