Türkiye'de artan yaşam maliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı, 3 Kasım 2026 itibarıyla bazı bölgelerde yeniden yükseldi. Son fiyat güncellemeleriyle birlikte ev tüpünün satış bedeli 1.855 TL seviyesine ulaşırken, bazı bayilerde daha yüksek fiyatlar gündeme geldi.

12 KİLOLUK TÜPE 200 TL ZAM

Güncel fiyat listelerine göre, 12 kilogramlık ev tüpünün satış fiyatı 1.655 TL'den 1.855 TL'ye yükseldi. Böylece tek seferde 200 TL'lik artış gerçekleşti.

Ekim ayında da zamlanan mutfak tüpü, kasım ayına yeni fiyat tarifesiyle başladı. Son artışın oranı yaklaşık yüzde 12,1 olarak hesaplandı.

Öte yandan sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, bazı bayilerde 1.680 TL seviyesinde bulunan 12 kilogramlık tüpün fiyatının 1.880 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

İKİ AYDA 330 TL ARTTI

Mutfak tüpü fiyatlarındaki yükseliş yalnızca kasım ayıyla sınırlı kalmadı.

Güncel tarifesi açıklanan bölgelerden birinde, eylül ayının başında 1.525 TL olan 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı, ekim ayındaki artışların ardından 1.655 TL'ye ulaşmıştı.

Kasım ayında gelen son 200 TL'lik zamla birlikte fiyat 1.855 TL oldu.

Böylece yaklaşık iki aylık dönemde mutfak tüpüne toplam 330 TL zam yapılırken, fiyat artışı yüzde 21,6'ya ulaştı.

KÜÇÜK TÜP FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Zam dalgası yalnızca büyük ev tüplerini etkilemedi. Güncellenen fiyat listesinde 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı da 345 TL'den 385 TL'ye yükseldi.

Küçük tüpteki son artış 40 TL olurken, eylül ayının başından bu yana toplam zam 65 TL'yi buldu.

Fiyatlardaki yükseliş, özellikle doğal gaz bağlantısı bulunmayan evlerde ve tüp gaz kullanan küçük işletmelerde maliyetlerin artmasına neden oluyor.

ALANYA'DAKİ VATANDAŞLARI DA İLGİLENDİRİYOR

Mutfak tüpüne gelen zamlar, Alanya'da tüp gaz kullanan vatandaşların da gündeminde.

Ayrıca yeni tüp alımlarında depozito bedeli satış fiyatına eklenebiliyor.

Kasım ayında yaşanan son artışın ardından vatandaşlar, mutfak tüpü fiyatlarında yeni bir zam olup olmayacağını yakından takip ediyor.