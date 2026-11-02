İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün, cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile tartıştığı öne sürüldü.

İddialara göre olay, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Sarıgül'ün avukat görüşmesine gittiği sırada yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Sarıgül'e "Özgür Özel'i satmışsınız" diye bağırdığı, Sarıgül'ün ise "Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" sözleriyle karşılık verdiği iddia edildi.

YENİ PARTİ VE 250 BİN DOLAR İDDİASI

Emir Sarıgül, daha önce verdiği ifadede babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti lideri Özgür Özel'e elden yüksek miktarda para verdiğini öne sürmüştü. Sarıgül'ün iddialarına göre, parti genel merkezinin tefrişatı için Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkışında Özel'in aracına 250 bin dolar bırakıldı.

Ayrıca bir parti otobüsünün ses sistemi ve özel tasarımı için Silivri'deki bir duruşma sonrası balıkçı restoranı çıkışında 250 bin dolar veya avro tutarında bir paranın daha Özel'e teslim edildiği ifade tutanaklarına yansıdı.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş çaplı soruşturma, Sarıgül ailesinin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz fonları akladığı iddialarına dayanıyor. Söz konusu fonların yatırım sözleşmelerine aykırı şekilde kullanılarak yasal bir görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Hukuki süreç, şüphelilerin ifadeleri ve cezaevindeki son iddialarla birlikte çok boyutlu olarak devam ediyor.