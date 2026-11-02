MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, vefat haberinin ardından ailenin memleketi Osmaniye'de taziye hazırlıklarına başlandı.
Siyasi arenadan ve kamuoyunun gözünden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği bilinen Serpil Bahçeli'nin vefatı sonrası taziye süreci memleketinde yürütülecek.
TAZİYE ÇADIRI OSMANİYE'DE KURULDU
Acı haberin yansımasının ardından Osmaniye'de merhume için taziye çadırı kurulduğu aktarıldı. Cenaze namazı ve defin programına ilişkin resmi detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi