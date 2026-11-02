8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin dışında kalan çalışanlar için hazırlanan yeni kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Muhalefet tarafından hazırlanan teklif, akranlarına göre 17 ile 24 yıl arasında daha geç emekli olmak zorunda kalan vatandaşların mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, 2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasının yarattığı uçurumu kapatmak amacıyla hazırlanan tasarı doğrudan çözüme odaklanan üç temel maddeden oluşuyor. Teklifin gerekçesinde, ileri yaşta iş bulma zorluğu çeken vatandaşların yaşadığı gelir kaybına dikkat çekilerek emekliliğin anayasal bir hak olduğu vurgulandı.

YENİ TEKLİF HANGİ ŞARTLARI İÇERİYOR?

5510 sayılı Kanun'a eklenecek geçici madde ile SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı mensubu olup 8 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanların kapsama alınması öngörülüyor. Düzenleme yasalaşırsa, prim gün sayısını ve hizmet süresini eksiksiz tamamlayanlar yaş sınırını beklemeden yazılı başvuru ile emekli aylığına hak kazanabilecek. Kanunun, Resmî Gazete'de yayımlandığı gün derhal yürürlüğe girmesi ve yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu olması talep ediliyor.

SGK DENGESİ VE ADİL KADEMELENDİRME

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, toplumdaki zedelenen adalet duygusunun onarılması için tasarının kritik bir adım olduğunu belirtti. Karakaş, düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) mali dengelerini de gözeten adil bir kademelendirme sistemiyle bir an önce yasalaşması gerektiğinin altını çizdi. Kapsam dışında kalan milyonlarca çalışanın gözü şimdi Meclis komisyonlarından çıkacak karara çevrildi.