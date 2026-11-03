İstanbul merkezli sahte para soruşturmasında 3 Kasım 2026 Salı günü üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 13 adrese baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalanırken 5 kişinin aranmasına devam ediliyor.

SAHTE TL, DOLAR VE AVRO SORUŞTURMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 3 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma, sahte Türk lirası, ABD doları ve avro banknotlarının piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması ve suç delillerine el konulması için talimat verildi.

ÜÇ İLDE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Demirören Haber Ajansının 3 Kasım saat 10.10'da güncellediği bilgilere göre operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin üçte ikisi yakalanmış oldu.

Operasyonlarda ele geçirilen sahte banknotların toplam değeri, miktarı ve hangi illerde piyasaya sürüldüğüne ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Soruşturmanın Antalya veya Alanya ile bağlantılı olduğuna ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BAŞSAVCILIK AYNI GÜN İKİ AYRI SORUŞTURMAYI DUYURDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 3 Kasım 2026 tarihli açıklamasında sahte para operasyonunun yanı sıra uyuşturucu madde ticaretine yönelik ayrı bir soruşturmanın bilgileri de paylaşıldı.

Başsavcılığa göre uyuşturucu soruşturmasında 18'i ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 49 şüpheli tespit edildi. Cezaevinde bulunmayan 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken İstanbul'daki 32 adreste arama yapılması kararlaştırıldı.

İki soruşturma kapsamında toplam 64 şüpheli belirlenirken bunlardan 46'sı hakkında gözaltı talimatı verildi. Sahte para soruşturmasındaki 10 gözaltı, uyuşturucu soruşturmasından ayrı olarak değerlendiriliyor.

SAHTE BANKNOTLAR NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot sahteciliğiyle mücadelede resmî bilirkişi olarak görev yapıyor. Kurumun yayımladığı bilgilere göre 1 Ocak 2006 tarihinde faaliyete başlayan Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), ülke genelindeki sahtecilik olaylarının takip edilmesini sağlıyor.

TCMB'nin resmî açıklamasına göre sistemden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili gümrük birimleri de yararlanabiliyor. Sistem sayesinde farklı bölgelerde ele geçirilen sahte banknotlar arasında bağlantı kurulabiliyor ve banknotların hangi güvenlik özelliklerinin taklit edildiği analiz edilebiliyor.

Bu sistem, İstanbul merkezli operasyonun Alanya ve Antalya'daki vatandaşlar açısından da önem taşıyan yönünü ortaya koyuyor. Sahte banknotlarla mücadele yalnızca paranın ele geçirildiği şehirle sınırlı kalmıyor; ülke genelinde kayıt altına alınan sahtecilik olayları ortak sistem üzerinden incelenebiliyor.

SAHTE PARA ŞÜPHESİNDE NE YAPILMALI?

Merkez Bankası, sahte olduğundan şüphelenilen banknotların öncelikle güvenlik özelliklerinin kontrol edilmesini ve mümkünse gerçek banknotlarla karşılaştırılmasını öneriyor.

TCMB'nin resmî bilgilendirmesine göre şüpheli banknotların üzerine yazı yazılmaması, delinmemesi, yırtılmaması veya başka şekilde zarar verilmemesi gerekiyor. Banknotun kimden ve nereden alındığına ilişkin bilgilerle birlikte en yakın kolluk birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi isteniyor.

Alanya'da özellikle nakit ödeme kabul eden işletmeler ve vatandaşlar açısından banknotların güvenlik özelliklerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Ancak mevcut soruşturma kapsamında Alanya'da sahte para dolaşımının tespit edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM

3 Kasım 2026 itibarıyla sahte para soruşturmasında 10 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin adliyeye sevk edilip edilmeyeceği ve soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin yeni bir karar henüz duyurulmadı.

Haberin kaynakları: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 3 Kasım 2026 tarihli soruşturma açıklaması, Demirören Haber Ajansının aynı gün yayımladığı operasyon bilgileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Sahte Banknotlar bilgilendirmesi.