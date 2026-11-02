İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 102. duruşması tamamlandı. AA'nın aktardığına göre, müştekilerin ardından tanıkların dinlendiği celsede finansal transferler ve idari baskılara yönelik çeşitli iddialar tutanaklara geçti.

VAZGEÇİLEN MAKBUZ VE İNTİHAR İDDİASI

Beylikdüzü Belediyesi'nde veznedar olarak 23 yıl görev yapan eşinin intiharına ilişkin konuşan tanık Arzu Uçar, eşinin Ekrem İmamoğlu döneminde üzerine atılan bir suçlama nedeniyle yaşamına son verdiğini öne sürdü. İptal edilen bir makbuzun 160 bin liralık bedeli yüzünden eşinin mobbinge maruz kaldığını belirten Uçar, ölüm olayının ardından İmamoğlu ile görüştüğünü ve kendisine daire sözü verildiğini ancak tapunun hiçbir zaman teslim edilmediğini ifade etti.

3,5 MİLYON DOLARLIK VALİZ TESLİMATI

Duruşmada nakit para transferlerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler yer aldı. Özel bir ilaç şirketinin eski idari işler müdürü olan tanık Cem Erdinç, Şişli Belediyesi ile inşaat birimleri arasında yaşanan iskan sorununun çözümü için Sarıyer'de danışman Altan Ertürk'e tek bir büyük valiz içinde 3,5 milyon dolar teslim ettiğini anlattı. Bir diğer tanık Aydın Şahin ise iş insanı Adem Kameroğlu'nun yetkisiyle bankadan çekilen 2 milyon liranın Necati Özkan'a verildiğini, Özkan'ın da bu tutarı 500 bin liralık 4 dilim halinde yeniden inşaata yatırdığını söyledi.

KÜLTÜR AŞ ÜZERİNDEN FATURA SİSTEMİ

Reklam izni süreçlerindeki bürokratik değişikliklere değinen tanık Ekrem Reşat Tüzün, 2020 yılından sonra Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden bedelsiz alınan izinlerin Kültür AŞ'ye yönlendirildiğini savundu. İzinlerin çıkması için Kültür AŞ'ye fatura karşılığı EFT yapılması gerektiğini belirten Tüzün'ün iddiaları, 100'ü aşkın celsedir devam eden yargılamanın, belediye iştirakleri üzerinden kurulan idari ve finansal süreçleri de detaylı şekilde mercek altına aldığını gösteriyor. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı yarına erteledi.