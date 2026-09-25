A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercihleri belli oldu.

TÜRKİYE’NİN İLK 11’İ

A Milli Takım karşılaşmaya şu 11’le başlayacak:

Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, İsmail; Oğuz, Arda, Can Uzun; Barış Alper

FRANSA’NIN İLK 11’İ

Fransa’nın sahaya çıkacağı kadro ise şöyle:

Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe

12’NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye ile Fransa bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 6’sını Fransa kazanırken, A Milli Takım 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

İki ülke, Kocaeli’deki mücadeleyle birlikte 12’nci kez karşı karşıya geliyor.