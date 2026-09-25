Efeler Ligi'nde mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde Alanya'daki son antrenmanını tamamlayan ekip, Başkent Voleybol Turnuvası'na katılmak üzere gece saatlerinde Ankara'ya doğru yola çıkıyor.

Alanya temsilcisi, turnuva boyunca TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda üç önemli karşılaşmaya çıkacak. Fikstüre göre ilk maç, 27 Eylül saat 13.00'te Spor Toto ile oynanacak. Ekip, 28 Eylül saat 16.00'da Azerbaycan temsilcisi Ordu VK ile, 29 Eylül saat 13.00'te ise İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ TAKIMIN DURUMU NEDİR?

Daha önce Ziraat Bankkart ile Alanya'da ortak bir kamp süreci geçiren takım için bu turnuva, lig öncesi en ciddi sınavlardan biri niteliği taşıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, Ankara'daki üç maçlık seri, oyuncuların saha içi uyumunu test etmek ve eksikleri tespit etmek adına büyük önem taşıyor.

BAŞANTRENÖR SERKAN OĞUZ NELER SÖYLEDİ?

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Serkan Oğuz, hazırlık döneminin kritik bir aşamasını geride bıraktıklarını aktardı. Oğuz, sonuç odaklı olmaktan ziyade takımın oyun disiplinini ve maç temposuna vereceği tepkiyi ölçmek istediklerini belirterek, resmi müsabakalara en hazır şekilde girmeyi hedeflediklerini bildirdi.