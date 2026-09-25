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Fiyatlar 25 Eylül 2026 saat 20:30 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 20:30 itibarıyla 6.748,37 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükseldi. Çeyrek altın 10.967,28 lira, Cumhuriyet altını 45.287,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.286,81 dolardan işlem görüyor.

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