56 yıllık dev marka iflas etti
56 yıllık dev marka iflas etti
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Serbest piyasada gram altın 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 20:30 itibarıyla 6.748,37 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükseldi. Çeyrek altın 10.967,28 lira, Cumhuriyet altını 45.287,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.286,81 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 48,9671, euro 55,8161 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.747,43 6.748,37
Çeyrek altın 10.722,45 10.967,28
Yarım altın 21.377,89 21.934,56
Tam altın 42.889,81 43.734,95
Cumhuriyet altını 44.615,00 45.287,00
Ata altın 44.230,12 45.344,83
22 ayar bilezik (gram) 6.111,80 6.117,53
14 ayar altın (gram) 3.819,87 3.823,45
Has altın (gram) 6.713,69 6.714,63
Gümüş (gram) 101,20 101,30

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 48,9602 48,9671
Euro 55,8042 55,8161
Sterlin 64,8765 64,8896

Fiyatlar 25 Eylül 2026 saat 20:30 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi