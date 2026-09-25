Serbest piyasada gram altın 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 20:30 itibarıyla 6.748,37 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükseldi. Çeyrek altın 10.967,28 lira, Cumhuriyet altını 45.287,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.286,81 dolardan işlem görüyor.
Döviz tarafında dolar 48,9671, euro 55,8161 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram altın
|6.747,43
|6.748,37
|Çeyrek altın
|10.722,45
|10.967,28
|Yarım altın
|21.377,89
|21.934,56
|Tam altın
|42.889,81
|43.734,95
|Cumhuriyet altını
|44.615,00
|45.287,00
|Ata altın
|44.230,12
|45.344,83
|22 ayar bilezik (gram)
|6.111,80
|6.117,53
|14 ayar altın (gram)
|3.819,87
|3.823,45
|Has altın (gram)
|6.713,69
|6.714,63
|Gümüş (gram)
|101,20
|101,30
DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Dolar
|48,9602
|48,9671
|Euro
|55,8042
|55,8161
|Sterlin
|64,8765
|64,8896
Fiyatlar 25 Eylül 2026 saat 20:30 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi