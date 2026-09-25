Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüp ve isimleri resmi olarak açıkladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, disiplin listesinde Türk futbolunun önde gelen temsilcileri bulunuyor.

Yapılan bilgilendirmede, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Buruk'un dosyasıyla birlikte, Beşiktaş camiasından Serdal Adalı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Disiplin kuruluna sevk edilen teknik direktör ve yöneticilerin dosyaları, TFF talimatları çerçevesinde detaylı olarak incelenecek. Yapılacak hukuki değerlendirmelerin ardından, söz konusu isimlerin herhangi bir men veya para cezası alıp almayacağı kurulun vereceği kararla netlik kazanacak.