ALANYA'NIN gözde turizm noktalarından Kleopatra Plajı’nda yer alan ve yıllarca Occo Beach adıyla faaliyet gösteren işletme, yeni kimliğiyle hizmet vermeye hazırlanıyor. İş insanı Bünyamin Kenger’in yönetimindeki işletme, bundan sonra “Zizi Beach Club Restaurant” adıyla Alanyalılara ve yerli-yabancı misafirlere hizmet verecek. Açılış 20 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Kleopatra Plajı’nın en dikkat çeken noktalarından birinde yer alan Zizi Beach Club Restaurant’ın açılışının, turizm sezonunun yoğunlaştığı dönemde bölgeye hareketlilik kazandırması bekleniyor. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit