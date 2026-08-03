Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve öldürüldüğü iddiası yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıkan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci’ye ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Tursun Karabulut’un ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının faili belirlenemeyen olaylara yönelik çalışması kapsamında Dermenci’nin kayıp dosyası yeniden incelendi. Soruşturmada, başka bir kayıp vakasıyla ilgili alınan ifadelerden Dermenci’nin 2006 yılında tüfekle öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.

KORKUTELİ’DEKİ ORMANLIK ALANDA KEMİKLER BULUNDU

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Tursun Karabulut ile Ö.D. gözaltına alındı. Soruşturma aşamasında Karabulut’un gösterdiği belirtilen Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda iş makineleriyle arama yapıldı. Çalışmalarda Dermenci’ye ait olduğu değerlendirilen insan kemiklerine ulaşıldı ve kimlik tespiti amacıyla DNA incelemesi başlatıldı.

İlk işlemlerin ardından iki şüpheli tutuklandı. Ö.D. daha sonra tahliye edilerek dava dosyasında tanık sıfatıyla yer aldı. Karabulut ise tutuklu sanık olarak yargılanmaya devam etti.

SANIK ÖNCEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ve avukatı katıldı. Karabulut, emniyette verdiği ifadelerin baskı altında alındığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti ve tahliyesini talep etti.

Tarafların beyanlarının ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık hakkındaki kesin hüküm, yargılama sonunda mahkeme tarafından verilecek.

DOSYA BAŞKA BİR KAYIP SORUŞTURMASIYLA AÇILDI

Yasemin Dermenci’den 2006 yılında haber alınamamasının ardından başlatılan araştırmalarda uzun süre sonuca ulaşılamadı. Dosyanın yeniden ele alınmasını sağlayan gelişme ise yaklaşık 19 yıl sonra, farklı bir kayıp olayına ilişkin ifadelerde Dermenci’nin öldürülmüş olabileceğine yönelik bilgilerin ortaya çıkması oldu.