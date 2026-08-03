Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan genç bir kadın, evliliği boyunca eşinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını, bu nedenle boşanma sürecini ilerletemediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından video yayımlayan kadın, Sedat Peker’in devreye girmesinin ardından sürecin netlik kazandığını söyledi.

Kimliği açıklanmayan kadın, paylaşımında artık kendisini güvende hissettiğini belirterek kendisine destek veren Peker’e teşekkür etti. Kadının hangi ülkenin vatandaşı olduğu, başvurduğu adli makamlar ve boşanma işlemlerinin hangi aşamada bulunduğu konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

HUKUKİ SÜRECE İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Olayla ilgili Endonezya makamlarından, yerel güvenlik birimlerinden veya tarafların avukatlarından kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle şiddet ve tehdit iddiaları ile boşanma sürecine ilişkin bilgiler, kadının sosyal medya paylaşımındaki anlatımına dayanıyor.

Endonezya’da aile içi şiddet, 2004 yılında yürürlüğe giren 23 Sayılı Hanede Şiddetin Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında suç olarak düzenleniyor. Mevzuat; fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin yanı sıra aile içindeki ekonomik ihmale karşı da mağdurlar için koruma hükümleri içeriyor.

ENDONEZYA’DA HER DÖRT KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarının paylaştığı verilere göre Endonezya’da yaklaşık her dört kadından biri yaşamının bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetle karşılaşıyor. Ülkenin 2024 tarihli kadınların yaşam deneyimleri araştırmasında ise kadınların yüzde 6,6’sının son 12 ay içerisinde partnerinden fiziksel ya da cinsel şiddet gördüğü bildirildi.

Endonezya Kadınların Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Bakanlığı, şiddet mağdurları ve olaylara tanık olan kişiler için SAPA 129 destek hattını işletiyor. Başvurular telefonla 129 üzerinden veya 08-111-129-129 numaralı WhatsApp hattından yapılabiliyor; sistem aracılığıyla hukuki, psikolojik ve koruyucu hizmetlere yönlendirme sağlanıyor.