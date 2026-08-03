Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru tarihleri araştırılıyor. Projenin kapsamı ve kiralama modeli açıklanmasına rağmen 3 Ağustos 2026 itibarıyla kiralık konutlara özel resmi başvuru takvimi ve ayrıntılı şartname yayımlanmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin satılık sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konut yapılacak. Uygulamanın, kentte yükselen kira maliyetlerinin dar gelirli haneler üzerindeki etkisini azaltması hedefleniyor.

KONUTLAR ÜÇ YIL SÜREYLE KİRALANACAK

TOKİ'nin açıkladığı modele göre konutların mülkiyeti kamu bünyesinde kalacak ve hak sahipleri evlerde üç yıl boyunca oturabilecek. Sürenin tamamlanmasının ardından dairelerin bakım ve kontrolleri yapılarak şartları sağlayan yeni hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor.

Konutların piyasa rayiçlerinin altında bedellerle kiraya verilmesi öngörülüyor. Kira ve aidat takibi ile yapıların yönetim, bakım ve denetim süreçleri TOKİ tarafından yürütülecek. Kesin kira tutarları ise konutların bulunduğu bölge ve resmi uygulama esasları açıklandığında netleşecek.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Projeden belirlenen gelir ve mülkiyet koşullarını taşıyan dar gelirli vatandaşların yararlanması bekleniyor. Başvuru sayısının ayrılan konut kontenjanını aşması durumunda hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Gelir sınırı, ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve özel kontenjanlara ilişkin hükümler resmi kılavuzda ilan edilecek.

İLÇE DAĞILIMI İÇİN RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada yoğun kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü Bahçelievler ve Ümraniye gibi ilçelere kontenjan ayrılabileceğini belirtmişti. Ancak 15 bin konutun ilçelere göre kesin dağılımı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor. Sosyal konut satışları için daha önce kullanılan e-Devlet ve yetkili banka kanallarının kiralık modelde de kullanılması beklenmekle birlikte, resmi ilan yayımlanmadan başvuru alındığı yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesi önem taşıyor.