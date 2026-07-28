Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 2026-2027 avokado hasat sezonu öncesinde üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Erken hasadın hem ürün kalitesini hem de piyasa fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten Sevilgen, üreticilerin mümkün olduğunca 15 Ağustos'a kadar beklemesini tavsiye etti. Hasat döneminin normal şartlarda ağustos ayında başladığını hatırlatan Sevilgen, ağustos başında toplanan avokadoların yağlanma sürecini henüz tamamlamadığına dikkat çekti. Bazı üreticilerin erken hasat konusunda aceleci davrandığını ifade eden Sevilgen, en az 220 gram ağırlığındaki ürünlerin ağustos başından itibaren toplanabileceğini, ancak 250-300 gram ağırlığındaki iri meyveler dışında erken hasadı doğru bulmadıklarını söyledi.

‘ERKEN HASAT FİYATI DÜŞÜRÜYOR’

Geçen yıl ürün azlığı nedeniyle sezonun 60 TL'den açıldığını hatırlatan Sevilgen, bu yıl rekoltenin daha yüksek olduğunu belirterek ilk fiyat beklentilerinin 50 TL olduğunu açıkladı. Erken hasadın piyasadaki fiyatları aşağı çektiğini vurgulayan Sevilgen, "Üreticilerimizin olgunlaşma dönemini tamamlamayan hiçbir ürünü toplamamasını istiyoruz. Clifton, Zutano, Bacon, Ettinger ve Fuerte gibi hasat dönemine gelen çeşitlerin toplanmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

‘İTHAL ÜRÜNDE ELEŞTİRDİĞİMİZİ YERLİ ÜRÜNDE YAPMAYALIM’

İthal avokadolara da değinen Sevilgen, bu ürünlerin yağ oranının düşük olduğunu ve istenilen kalitede olgunlaşmadığını belirterek, "İthal ürünlerin eksik yönlerini eleştirirken aynı hatayı yerli avokadoda yapmayalım. Kaliteli üretim için hasat zamanına dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SATIŞ YİNE ADETLE DEVAM EDECEK

Geçen yıl uzun süre tartışılan "adetle mi, kiloyla mı satış yapılacağı" konusuna da açıklık getiren Sevilgen, Ziraat Odası'nda yapılan son toplantıda oy birliğiyle adetle satışın devam etmesi yönünde karar alındığını söyledi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi