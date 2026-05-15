​Alanya Balıkçı Barınağı’nda yaşanan çökmeler sonrası planlanan rıhtım onarım ihalesi, turizm sezonunun tam ortasına denk gelmesi nedeniyle siyasetin gündemine oturdu. Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, 48 milyon TL ödenek ayrılan ve riskli olduğu bilinen bölgede çalışmaların kış aylarında yapılmamasını "büyük bir plansızlık" olarak nitelendirdi.

​RİSK BİLİNMESİNE RAĞMEN NEDEN BEKLENDİ?

​Başkan Akkuş, rıhtımdaki tehlikenin aylar öncesinden tespit edildiğini ve Ocak ayında incelemelerin tamamlandığını hatırlattı. Yapılan açıklamalarda "sezon başlamadan bitirin" talimatı verilmesine rağmen ihalenin Haziran ayına sarkmasını eleştiren Akkuş, "Madem ödenek hazırdı, neden aylarca bekletildi? Madem risk vardı, neden kış aylarında başlanmadı?" sorularını yöneltti.

​​İhale takvimine göre işin süresinin 150 gün olarak belirlendiğine dikkat çeken Akkuş, bu durumun Alanya’nın en yoğun turizm dönemini kapsayacağını belirtti. Çalışmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını şantiyeye çevireceğini ifade eden Akkuş, şu uyarılarda bulundu:

​"Bu planlama; Alanya’nın tam turizm sezonunun ortasında başlayacak bir çalışmanın yaz boyunca devam etmesi demektir. Alanya’nın vitrini sayılan bölgede aylar sürecek bir şantiye görüntüsü kabul edilemez."

​BÜROKRASİYE TURİZM TEPKİSİ

​Ankara’daki karar vericilerin Alanya’nın dinamiklerinden uzak olduğunu savunan Akkuş, sezonun zaten ekonomik zorluklarla başladığını vurguladı. Otellerin dolduğu, tekne turlarının başladığı ve esnafın en kritik gelir dönemine girdiği bir dönemde limanın kapatılmasının yerel ekonomiye büyük darbe vuracağını ifade ederek, yetkilileri daha gerçekçi ve planlı davranmaya davet etti.

