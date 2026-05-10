Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, 2026 yaz sezonuna ziyaretçi kaybıyla girdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, kente nisan ayında hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 969 bine geriledi. Geçen yıl aynı ayda Antalya’ya 1 milyon 182 bin ziyaretçi gelmişti.

Antalya’daki bu düşüş, başta Alanya, Manavgat, Side, Belek ve Kemer olmak üzere turizme dayalı ekonomiye sahip ilçelerde sezonun başlangıcına ilişkin dikkatle izleniyor. Oteller, restoranlar, transfer şirketleri ve küçük esnaf açısından ziyaretçi sayısındaki gerileme, gelir beklentilerini doğrudan etkileyebiliyor.

ALMANYA, RUSYA VE İNGİLTERE PAZARLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Nisan ayında Antalya’nın en büyük kaynak pazarlarında belirgin kayıplar yaşandı. Almanya pazarı yüzde 27 düşüşle 249 bin ziyaretçiye gerilerken, Rusya pazarı yüzde 12 azalarak 152 bine indi. İngiltere pazarında ise yüzde 20’lik düşüşle 133 bin ziyaretçi kaydedildi.

Hollanda ise yüzde 5 artışla 91 bin ziyaretçiyle pozitif ayrışan az sayıdaki pazardan biri oldu.

YURT İÇİ SEYAHATLERDE DE GERİLEME VAR

Türkiye içinden hava yoluyla Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı da nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 74 bine düştü. Bu tablo, iç turizmde de temkinli bir seyir yaşandığını gösteriyor.

DÖRT AYDA YAKLAŞIK 200 BİN ZİYARETÇİ KAYBI

Ocak-nisan dönemini kapsayan yılın ilk dört ayında Antalya’ya hava yoluyla gelen toplam ziyaretçi sayısı yüzde 10 düşüşle 1 milyon 823 bine geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 2 milyon 19 bin olarak kaydedilmişti. Böylece Antalya, yılın ilk dört ayında yaklaşık 200 bin ziyaretçi kaybı yaşadı.

Dört aylık verilere göre Almanya pazarı yüzde 10 düşüşle 477 bin, Rusya pazarı yüzde 7 düşüşle 280 bin, İngiltere pazarı yüzde 12 düşüşle 245 bin ziyaretçiye geriledi. Hollanda yüzde 2 artışla 101 bine yükselirken, Polonya pazarı yüzde 21 düşüşle 87 bine indi.

ALANYA TURİZMİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya’ya gelen ziyaretçilerin önemli bir bölümü tatil için Alanya ve çevresini tercih ediyor. Özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere pazarları, Alanya’daki otellerin doluluk oranları açısından kritik önem taşıyor. Bu ülkelerdeki düşüş, sezon boyunca rezervasyon temposu, konaklama gelirleri ve turizm istihdamı üzerinde etkili olabilir.

Turizm sektörü temsilcileri, önümüzdeki aylarda rezervasyon akışının hız kazanması halinde kayıpların telafi edilebileceğini, ancak mevcut verilerin sezonun ilk bölümünde beklenen ivmenin henüz yakalanamadığını gösterdiğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE YAKIT MALİYETLERİ ETKİLİ OLABİLİR

Sektör temsilcilerine göre ziyaretçi sayısındaki gerilemede, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve yükselen akaryakıt fiyatları etkili oldu. Uçuş maliyetlerindeki artış ve tüketicilerin tatil kararlarını ertelemesi, özellikle erken sezon rezervasyonlarını baskılamış olabilir.

Turizm profesyonelleri, mayıs ve haziran ayı verilerinin Antalya ve Alanya turizminin sezon performansını daha net ortaya koyacağını ifade ediyor.