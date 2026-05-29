Aksaray-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Kapadokya’ya turist taşıyan otobüs kontrolden çıkarak refüje çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Kapadokya gezisi için yola çıkan ve Uğur Harnedar yönetimindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüje çarpan otobüs, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçti. Kazanın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı.

OTOBÜSTE 48 KİŞİ BULUNUYORDU

Kaza sırasında otobüste 45 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kazada 16 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste bulunan diğer yolcular ise güvenli şekilde tahliye edilerek başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

“DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ”

Kazada hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür, yoksa daha kötü olabilirdi.”

Sürücünün ifadeleri, yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasının kazada etkili olmuş olabileceğini ortaya koydu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Uzman ekiplerin yol şartları, araç durumu ve hava koşullarını değerlendirerek detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri yönünde uyarı yapıldı.