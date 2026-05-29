İzmir’de meydana gelen trafik kazası iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Buca istikametinden Çeşme yönüne seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre Harun Karapolat yönetimindeki 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Kanal içerisinde bir süre ilerleyen araç daha sonra savrularak takla attı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan tabelaya çarptıktan sonra şarampole devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede sürücü Harun Karapolat ile araçta yolcu olarak bulunan Meliha Acer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle Meliha Acer’in araçtan savrulduğu öğrenildi.

ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI

Kaza sonrası otoyolda trafik ve asayiş ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Olası başka kazaların yaşanmaması için bölgede kontrollü trafik akışı sağlandı.

Hurdaya dönen hafif ticari araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Harun Karapolat’ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

CENAZELER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Harun Karapolat ve Meliha Acer’in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yakınlarının acı haberi almasının ardından büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Araçta teknik bir arıza olup olmadığı, yol şartları ve sürüş koşulları detaylı şekilde incelenecek.

Yetkililer, özellikle uzun yolculuklarda sürücülerin hız kurallarına uyması ve dikkat dağınıklığına karşı tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.