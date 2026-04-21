Türkiye’de otomotiv yan sanayisinin bilinen firmalarından Arıcıoğlu Otomotiv için iflas kararı çıktı. Uzun süredir mali sıkıntılarla gündeme gelen şirketin konkordato sürecinden sonuç alamaması, tasfiye sürecini beraberinde getirdi.

MAHKEME NİHAİ KARARI VERDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı değerlendirme sonucunda şirketin ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığına hükmetti. Bu kararla birlikte Arıcıoğlu Otomotiv için resmi iflas süreci başlatıldı.

KONKORDATO SÜRECİ SONUÇ VERMEDİ

Bir süredir finansal darboğazdan çıkmak için konkordato sürecine giren şirket, beklenen iyileşmeyi sağlayamadı. Alacaklılarla yapılan yapılandırma girişimleri de sonuçsuz kalınca iflas kararı kaçınılmaz oldu.

AVRUPA PAZARINDA TANINIYORDU

Arıcıoğlu Otomotiv, özellikle Avrupa pazarında “Arceo” markası ile biliniyordu. Yüksek teknolojili jant üretimi yapan şirket, Valencia, Porto ve Madrid isimlerini taşıyan ürün serileriyle sektörde kendine yer edinmişti.

İHRACAT VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİ

Şirketin iflası, sadece üretim tarafında değil, ihracat bağlantıları ve tedarik zinciri açısından da yakından izleniyor. Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde faaliyet gösteren araç kiralama ve servis işletmeleri için jant ve yan sanayi ürünlerindeki fiyat ve tedarik dengesi önem taşıyor.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme kararının ardından şirketin tüm mal varlıkları alacaklıların haklarının korunması amacıyla kontrol altına alındı. Süreç, iflas müdürlüğü üzerinden yürütülecek ve varlıkların dağıtımı tasfiye kapsamında gerçekleştirilecek.