Alanya’da altyapı sorunları ve teknik borç tartışması yeniden gündemde. CHP Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, kentin yıllardır biriken problemlerini “teknik borç” kavramıyla değerlendirdi ve belediyenin yürüttüğü çalışmaların bu yükü azaltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMANIN BEDELİ

Karagöz, Alanya’nın hızla büyüyen ve kesintisiz yaşayan bir şehir olduğuna dikkat çekti. Nüfus artışı ve turizm hareketliliğinin altyapı üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

“Bugünün işini yarına bıraktığımızda, uzun vadeli yatırımlar yerine geçici çözümler üretildiğinde teknik borç oluşur. Alanya gibi 365 gün yaşayan bir şehirde duraksamanın bedeli ağır olur” dedi.

2014’TEN BUGÜNE AYNI SORUN: ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Karagöz, Alanya’da yıllardır devam eden elektrik kesintileri sorunu üzerinden örnek verdi. 2014 yılına ait belediye faaliyet raporlarını hatırlatan Karagöz, o dönemde gündemde olan sorunların bugün de devam ettiğini söyledi.

Bu durumun planlama eksikliğinden kaynaklandığını savunan Karagöz, geçici çözümlerin sorunu kronikleştirdiğini dile getirdi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SEFERBERLİK DÜZEYİNDE

Kasım ayından bu yana devam eden Alanya Belediyesi altyapı çalışmaları hakkında konuşan Karagöz, yürütülen süreci “teknik borcun ödenmesi” olarak değerlendirdi.

“Belediyemizin seferberlik boyutunda yürüttüğü çalışmalar bu borcu kapatmaya yöneliktir. Sadece belediye değil, tüm kamu kurumlarının planlı şekilde hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF: DAHA YAŞANABİLİR VE YÖNETİLEBİLİR ALANYA

Karagöz, açıklamasının sonunda hem mali hem de teknik borçların azaltılmasının önemine vurgu yaptı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte kentin kazanımlarının daha net konuşulacağını söyledi.

“Teknik borç yönetilebilir seviyeye indiğinde, artık Alanya’nın kayıplarını değil kazanımlarını konuşacağız” dedi.