Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte, engelli bireylerin taşıt alımlarında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin sınırları yeniden belirlendi. Düzenleme, ehliyet alma imkanı bulunmayan ortopedik engelli vatandaşlara yeni haklar tanıyor.

Yayımlanan karara göre, genel engel oranı yüzde 90'ın altında kalmasına rağmen ortopedik engel derecesi yüzde 40 ve üzerinde olan kişiler, engelleri sebebiyle sürücü belgesi alamamaları durumunda ÖTV istisnasından faydalanabilecek. Bu haktan yararlanmak isteyenler için satın alınacak taşıtın vergiler dahil toplam satış bedelinin 2 milyon 873 bin 900 TL sınırını aşmaması gerekiyor.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMA ALINDI?

Belirlenen fiyat limitinin altında kalan binek otomobiller, steyşın vagonlar, arazi taşıtları, jeepler, panelvanlar, pick-up tarzı kamyonetler ve ATV'ler muafiyet listesinde yer alıyor. Söz konusu dört tekerlekli motorlu araçlar için ayrıca motor silindir hacminin 2 bin 800 cm³ seviyesini geçmemesi şartı aranıyor.

ALANYA'DAKİ ULAŞIM ALTERNATİFLERİNE YANSIMASI

Yeni tebliğin özellikle motosiklet kullanımının son derece yaygın olduğu Alanya gibi sahil ilçelerinde önemli bir ulaşım alternatifi yaratması bekleniyor. Düzenlemedeki dikkat çekici bir diğer maddeye göre, ortopedik engeli yüzünden otomobil ehliyeti alamayan hak sahipleri, herhangi bir motor silindir hacmi kısıtlamasına tabi tutulmadan tüm motosiklet modellerini ÖTV ödemeden edinebilecek. Bu durumun, ilçe trafiğinde daha pratik ulaşım çözümleri arayan engelli vatandaşların hareket kabiliyetini artıracağı değerlendiriliyor.

İlgili mevzuat değişikliğinin ülke genelindeki uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu olacak. Karar, yayımlandığı gün itibarıyla resmiyet kazanarak yürürlüğe girdi.