Yaz sıcaklarında evde kalan bitkiler için pratik çözüm: Pet şişe ile otomatik sulama sistemi sayesinde çiçekler susuz kalmıyor

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve tatil planları, evdeki bitkiler için ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle birkaç günlüğüne şehir dışına çıkanlar, dönüşte kurumuş çiçeklerle karşılaşabiliyor. Ancak evde basit bir pet şişe ile kurulan sulama yöntemi, bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

PET ŞİŞEYLE OTOMATİK SULAMA NASIL YAPILIYOR?

Oldukça basit bir prensiple çalışan bu yöntemde, bir pet şişenin kapağına küçük delikler açılıyor. Ardından şişe suyla doldurulup ters şekilde saksının içine yerleştiriliyor. Böylece toprak kurudukça suyu kendi kendine veren sistem devreye giriyor.

Topraktaki nem azaldıkça oluşan basınç farkı sayesinde su, damla damla köklere ulaşıyor. Bu yöntemle hem su israfı önleniyor hem de buharlaşma minimum seviyede kalıyor.

HER BİTKİDE AYNI SONUÇ VERMİYOR

Uzmanlara göre bu yöntem her bitki için uygun değil. Özellikle kaktüs ve sukulent gibi az su isteyen bitkilerde fazla nem, kök çürümesine neden olabiliyor.

Buna karşılık su ihtiyacı yüksek salon bitkileri için oldukça verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yapraklı bitkiler bu sistemle tatil boyunca sağlıklı kalabiliyor.

EN İYİ SONUÇ İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT

Sistemin verimli çalışması için bazı küçük ama kritik detaylar var:

• Şişeyi yerleştirmeden önce toprağın hafif nemli olması gerekiyor.

• Çok kuru toprakta sistem hızlı su boşaltabiliyor.

• Şişeye açılan küçük bir hava deliği, su akışını dengeliyor.

• Tatile çıkmadan önce sistemi en az 48 saat test etmek gerekiyor.

UCUZ VE PRATİK ÇÖZÜM

Pet şişe ile bitki sulama yöntemi, ekstra masraf gerektirmeden uygulanabiliyor. Özellikle uzun süre evde olmayacaklar için bu yöntem, çiçeklerin hayatta kalmasını sağlayan en pratik çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.