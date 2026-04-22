Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Antalya’da ehliyet alamayan ortopedik engelliler de artık bu haktan yararlanabilecek.

Antalya dahil tüm Türkiye’de geçerli olacak ÖTV’siz araç düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sistemle birlikte özellikle ortopedik engeli bulunan ve ehliyet alamayan bireyler için önemli bir engel kaldırıldı. Düzenleme, engelli vatandaşların günlük hayatta ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yeni tebliğe göre daha önce sistem dışında kalan bir grup artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Sağlık kurulu raporuyla sürücü belgesi alamayacağı belgelenen ortopedik engelli bireyler de kapsama dahil edildi.

Bu hak, 10 yılda bir kez kullanılabilecek. Böylece araç alımında uzun süredir beklenen düzenleme hayata geçmiş oldu.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Antalya’da yaşayan ve engelli araç alımı şartları 2026 kapsamında değerlendirilecek kişiler için kriterler netleşti:

Engel oranı %90’ın altında olanlarda, ortopedik engel oranının en az %40 olması gerekiyor

olması gerekiyor Birden fazla engeli bulunan kişilerde sadece ortopedik engel oranı dikkate alınacak

dikkate alınacak Birden fazla ortopedik engeli olanlarda oranlar Balthazard formülü ile hesaplanacak

ile hesaplanacak Sürücü belgesi alamayacağı sağlık raporuyla belgelenen kişiler de kapsama dahil edildi

ARAÇ VE FİYAT SINIRI BELİRLENDİ

ÖTV’siz araç alım şartları 2026 kapsamında teknik detaylar da açıklandı:

Araç fiyatı 2 milyon 873 bin 900 TL sınırını aşamayacak

sınırını aşamayacak Binek otomobillerde en az %40 yerlilik şartı aranacak

aranacak 2800 cc ve altı motor hacmine sahip ticari araçlar kapsama dahil

Motosikletlerde motor hacmi sınırlaması uygulanmayacak

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Antalya’da ÖTV’siz araç nasıl alınır sorusunun yanıtı da netleşti. Başvurular vergi daireleri üzerinden yapılacak.

Başvuru sırasında gerekli belgeler şöyle:

Sağlık kurulu raporu

Araç satış faturası

Başvurular elektronik sistem üzerinden doğrulanacak. Şartları sağlayan vatandaşlara “ÖTV Ödeme Belgesi” verilecek ve araç tescil işlemleri bu belgeyle tamamlanacak.

GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni düzenleme, özellikle toplu taşımaya erişimde zorlanan bireyler için doğrudan etkili olacak. Kendi aracına sahip olabilen engelli vatandaşlar için hastaneye ulaşım, iş hayatına katılım ve şehir içi hareketlilik daha kolay hale gelecek.

Özellikle ehliyet alamayan bireylerin kapsama alınması, sahada en çok beklenen değişikliklerden biri olarak değerlendiriliyor.