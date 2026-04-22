Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Ortadoğu bölgesindeki çatışmaların etkisiyle artan jet yakıtı fiyatları sebebiyle ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşunu iptal edeceğini duyurdu. Şirket açıklamasına göre, günlük yaklaşık 120 uçuşun durdurulmasıyla başlayan süreç, yaz döneminde kapasite düşürme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Çatışmaların başlamasından bu yana jet yakıtı maliyetlerinin neredeyse iki katına çıktığı bildirildi. Bu durum, havacılık sektöründe ciddi bir maliyet baskısı yaratırken, iptal edilen seferlerin yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geldiği aktarıldı. Yeni planlama doğrultusunda uzun mesafeli uçuşlar korunurken, kârlı olmayan kısa mesafeli rotalarda azaltmaya gidiliyor.

AVRUPA HAVACILIĞINDA KRİZ BÜYÜYOR

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riski yaşayabileceği uyarısında bulundu. Maliyet artışları sadece Almanya ile sınırlı kalmadı. Hollanda merkezli KLM Avrupa içi 160 uçuşunu programdan çıkarırken, Lufthansa maliyetleri dengelemek amacıyla iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

ALANYA TURİZMİNE OLASI ETKİLERİ

Avrupa genelinde ve özellikle Almanya'da yaşanan bu uçuş iptalleri, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya'da yakından takip ediliyor. Alman turistlerin bölge ekonomisi ve yaz sezonu dinamikleri için taşıdığı önem göz önüne alındığında, Avrupa içi bağlantı uçuşlarındaki kapasite daralmasının turizm hareketliliğine muhtemel yansımaları değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, uçuş maliyetlerindeki artışın seyahat tercihlerini nasıl şekillendireceğini izlemeye devam ediyor.