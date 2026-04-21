Alanya’da meydana gelen motosiklet kazası, yalnızca yaralanmayla değil, beraberinde getirdiği ihmal tartışmalarıyla da dikkat çekti. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan iki kişi asfalt zemine düşerek yaralandı.

YOL DÜZENLEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Kazanın ardından bölgedeki yol düzenlemesi ile ilgili ciddi iddialar gündeme taşındı. Tek şeritli yolun ikiye bölünmüş olması ve bu noktada sürücüleri yönlendirecek yeterli trafik levhası ve uyarı işaretinin bulunmaması, sürücülerin hata yapmasına neden olduğu yönünde eleştiriliyor.

Özellikle gece saatlerinde görüşün zorlaştığı bölgede, ani şerit değişimlerinin sürücüler için risk oluşturduğu ifade ediliyor.

BELEDİYEYE ÖNLEM ÇAĞRISI

Bölge sakinleri, Alanya Belediyesi’ne çağrıda bulunarak yol düzenlemesindeki eksikliklerin giderilmesini istedi. Vatandaşlar, uyarı tabelalarının yetersizliğinin açık bir ihmal olduğunu savunuyor.

Sürücülerin yönlendirme eksikliği nedeniyle ani ve hatalı manevralar yaptığı, bunun da kazalara davetiye çıkardığı belirtiliyor. Benzer olayların yaşanmaması için acil trafik düzenlemesi ve işaretlendirme talep ediliyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın oluş şekli ve yol güvenliği unsurları detaylı şekilde araştırılıyor.