Türkiye’de ambalaj sektörünün bilinen firmalarından Arfa Ambalaj, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Mahkeme kararıyla başlatılan tasfiye süreci, hem sektörde hem de tedarik zincirinde dikkatle takip ediliyor.

MAHKEME İFLAS KARARINI VERDİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde görülen davada, şirketin ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığına hükmedildi. Mahkeme, Arfa Ambalaj için resmi iflas kararı verdi ve süreç tasfiye aşamasına geçti.

KONKORDATO SÜRECİ YETERSİZ KALDI

Daha önce mali dengeyi sağlamak amacıyla konkordato ilan eden şirket, beklenen toparlanmayı gerçekleştiremedi. Alınan iflas kararıyla birlikte şirketin faaliyetlerini sürdürme ihtimali ortadan kalktı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İflas kararının ardından Arfa Ambalaj’ın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ndeki kayıtları üzerinden tasfiye işlemleri başlatıldı. Dosya, adi tasfiye hükümleri kapsamında yürütülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne devredildi.

Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, mal varlıkları alacaklıların zararlarının karşılanması amacıyla koruma altına alındı.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YERİ VARDI

2001 yılında kurulan Arfa Ambalaj, özellikle 2020 yılında Bayrampaşa’daki tesislerine yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini artırmış ve sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı. Ancak son dönemde yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar ve finansman sorunları, şirketin mali yapısını zayıflattı.

YEREL ETKİLER YAKINDAN İZLENİYOR

Ambalaj sektörü, Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde faaliyet gösteren gıda, lojistik ve perakende işletmeleri için kritik öneme sahip. Bu tür iflasların, özellikle tedarik maliyetleri ve ürün ambalaj fiyatları üzerinde dolaylı etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER TASFİYE SÜRECİNDE

İflas kararının ardından süreç, alacaklıların başvuruları ve şirket varlıklarının nasıl paylaştırılacağına odaklandı. Tasfiye sürecinin ilerleyen aşamalarının sektördeki dengeler açısından belirleyici olması bekleniyor.