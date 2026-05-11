ALANYA Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi El Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan, Hayalden Tuvale Karma Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi’ndeki açılışa, Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında konuşan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak, sanatın bireylerin kendini ifade etmesindeki önemine dikkat çekerek, ortaya konan eserlerin her birinin özel bir hikaye taşıdığını vurguladı.

KONUKÇU: “SANATIN DİLİ EVRENSELDİR SINIR, ENGEL TANIMAZ”

Etkinlikte söz alan Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ise sanatın engelleri aşmadaki gücüne işaret ederek, “Sanatın dili evrenseldir; sınır tanımaz, engel tanımaz. Buradaki her eser bir umudu, bir mücadeleyi ve güçlü bir yaşam duruşunu temsil ediyor.” ifadelerini kullandı. Başkan Danışmanı Konukçu, göreve geldikleri günden bu yana erişilebilir ve eşit bir yaşam için çalıştıklarını belirterek, engelsiz şehir vizyonunun sadece fiziksel değil, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığını dile getirdi.

ALANYA BELEDİYESPOR’UN TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS TAKIMI TANITILDI

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ayrıca, Alanya Belediyespor bünyesinde kurulan Tekerlekli Sandalye Tenis Takımı’nın da başlangıcının yapıldığını duyurarak, sportif erişilebilirlik konusunda önemli bir adım attıklarını ifade etti. Program kapsamında Başkan Danışmanı Konukçu düzenlenen kısa gösteri maçına katılırken, büyük alkış aldı.

SERGİ 5 GÜN AÇIK KALACAK

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Tuvale yansıtılan eserler, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle incelendi. Katılımcılar, her tablonun ardındaki emeği ve yaşam hikayesini yakından hissetme fırsatı buldu.

Etkinliğe ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Grubu da performanslarıyla katkı sağlayıp, programa sanatsal bir zenginlik kattı. “Hayalden Tuvale Karma Resim Sergisi”, toplumsal farkındalığı artıran, umut ve azmi görünür kılan bir mesaj olarak hafızalarda yer ediyor. Serginin 5 gün boyunca açık kalacağı kaydedildi. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

