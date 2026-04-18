ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaretin can damarı sayılan Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılmasını kutlarken öyle bir laf etti ki, yer yerinden oynadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin boğazı açtıklarını duyurmasının ardından Trump, sosyal medya hesabından büyük harflerle bir teşekkür mesajı paylaştı. Ama asıl bomba mesajın içindeki o iki kelimedeydi.

Krizin başından beri uluslararası adı olan Hürmüz'ü kullanan ABD liderinin bir anda...

Mesajında "İRAN YAKIN ZAMANDA İRAN BOĞAZI'NIN TAMAMEN AÇIK OLDUĞUNU AÇIKLADI. TEŞEKKÜRLER!" yazan Trump, resmen bölgenin kontrolünü Tahran'a vermiş gibi görünüyor. Uzmanlar bunu basit bir dil sürçmesi değil, Washington'ın jeopolitik olarak beyaz bayrak çekmesi olarak yorumluyor.

Tabi dünyanın bir ucundaki bu güç savaşı, haritada yerini bile zor bulacağımız o sıcak suların dalgaları, dönüp dolaşıp bizim kıyılara da vuruyor. Bazen sabah kalktığımızda her şey aynıymış gibi gelir ya, işte o görünmez bağlar yüzünden aslında hiçbir şey aynı kalmıyor.

ALANYA'YA FATURASI AĞIR OLABİLİR

Hürmüz Boğazı'ndaki bu enerji düğümü, Antalya ve Alanya'daki turizm sezonunu yakından ilgilendiriyor. Çünkü oradan çıkamayan her petrol gemisi, bizim sanayideki esnafın, tarladaki çiftçinin ve oteline turist bekleyen turizmcinin sırtına akaryakıt zammı olarak biniyor. Uçak biletlerinden tutun da, haldeki domatesin fiyatına kadar her şey bu boğazdan geçecek gemilere bağlı.

Alanya'da taksicilik yapan bir esnafın sabah durakta çay içerken söylediği, "Abi Amerika orada yenildi de, olan bizim deponun mazotuna..." şeklindeki isyanı aslında durumun sokağa yansıyan en net özeti.

Enerji krizi, küresel enflasyon baskısı ve perde arkasında konuşulan 20 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiaları başkentleri iyice hareketlendirdi. Konuyu yakından takip eden uluslararası ilişkiler uzmanları ile ABD Dışişleri yetkilileri, bu saatten sonra bölgedeki dengelerin nasıl toparlanacağını tartışıyor.